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    首頁　>　社會

    台中廂型車搶快碰撞自小客 駕駛一度夾困車內

    廂型車右前側車身，以及自小客車頭均因碰撞而嚴重毀損。（圖由警方提供）

    廂型車右前側車身，以及自小客車頭均因碰撞而嚴重毀損。（圖由警方提供）

    2023/04/24 16:42

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天下午發生一起交通事故，一輛廂型車疑因搶快左轉，與另輛直行自小客發生碰撞，當場造成自小客駕駛一度被夾在車內受困，消防人員獲報趕往，使用破壞器材協助脫困送醫，所幸沒有生命危險，至於確實肇因及責任歸屬將由警方後續釐清。

    這起事故發生在今天下午2時許，69歲劉男當時駕駛廂型車沿環中東路準備左轉軍福九路，另輛由28歲張男駕駛的豐田自小客，則是沿環中東路往北方向直行，雙方在環中東路與軍福九路口撞個正著，因碰撞力道猛烈，巨大聲響還引起附近的商家及住戶注意，趕緊外出察看。

    只見廂型車右前側車身，以及自小客車頭均因碰撞而嚴重毀損，現場一片狼籍，張男更因車頭擠壓被夾在駕駛座，一度動彈不得受困車內，消防局獲報派遣人車趕往馳援，經動用油壓剪等器材破壞車體後，協助張男脫困並扶上擔架送醫，所幸連同張男及劉男均僅手腳擦撞傷，經就醫均無生命危險。

    警方同時對兩造駕駛酒測均無飲酒反應，初判因廂型車轉彎時疑搶快未禮讓直行自小客，而自小客未注意車前狀態而釀禍，至於確實肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

    消防人員趕往馳援。（圖由警方提供）

    消防人員趕往馳援。（圖由警方提供）

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