保六總隊爆男男性騷！中隊長對部屬伸鹹豬手被拔官送辦

警界內部人士在臉書「靠北police」發文踢爆保六總隊發生性騷事件。（擷取自臉書「靠北police」）

2024/05/02 17:52

〔記者王冠仁／台北報導〕保安警察第六總隊一名兩線二星中隊長被爆料涉嫌向男部屬伸鹹豬手性騷、猥褻，被害人不願再隱忍，上月提告性騷擾。對此，保六總隊今天證實，確實有發生這起案件，將全力配合偵辦，中隊長調整為非主管職務。

保六總隊說，會秉持勿枉勿縱的精神，全力配合中正一分局偵辦，該名中隊長已經調整為非主管職務，至於其他幹部的行政及考監責任，將待案件結果出爐後再行擬議。

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警界指出，該名中隊長目前年紀約40歲，從警校畢業後就分派到保六總隊任職，至今已超過20年。

保六總隊的同仁說，該名中隊長在保六工作期間表現良好，工作認真，在10年前、太陽花學運後升任中隊長，負責立法院周邊的警衛安全，直到上個月中忽然被撤換掉主管職。

據了解，該名中隊長平時對一名男部屬以言語調戲、肢體碰觸等方式騷擾，日前甚至還伸出鹹豬手猥褻；被害人受不了，在上月初先透過內部管道申訴，4月11日向中隊長提告。

處理此案的中正一分局指出，受理此案後，警方依規定傳喚相關人士到案說明，該名中隊長在上月下旬到案，目前全案已將他依性騷擾罪嫌函送給檢方。

保六總隊。（資料照）

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