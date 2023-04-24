轎車山路撞小廟影片流出 釣出車主惱羞回文慘遭網友洗臉

楊男一開始從騎士左方高速刷卡。（圖擷自爆廢公社）

2023/04/24 15:09

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轎車山路過彎撞上路邊小廟 幸無傷亡

〔即時新聞／綜合報導〕昨日有名楊姓男子駕駛轎車行經台南市東山區174線，過彎時不慎衝出車道外，撞擊路邊小廟，所幸無人受傷，而臉書也流出一名機車行車紀錄器錄下楊姓男子快速刷卡與撞擊廟宇後的影片，意外釣出楊男PO文回應，並將疑似製作影片的騎士追焦照PO出，貼文一出網友湧入貼文留言大酸楊男。

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楊男在臉書PO出一段影片，可以看到影片中的騎士正常騎行在路上，接著楊男的轎車快速從騎士左方快速刷卡通過，在騎士騎行到一座廟宇時，發現剛剛那輛車直接撞上路邊廟宇的柱子，車頭幾乎全毀。

楊男在貼文中表示「我是車主本人！我看了影片也覺得很好笑哈哈哈，當然大哥你拍這個影片我多少會賭爛⋯但是竟然被你錄到了我就認了，廟我會負起全部責任修到好。」並附上疑似製作影片的騎士追焦照。

網友們看到貼文後紛紛留言「這樣刷卡有個閃失就不是廟沒了這麼簡單」、「撞到廟幫忙修好，如果撞到人也會幫忙修好嗎？」、「是要賭爛啥？賭爛沒被收走膩？看到留言我就放心了」、「車主還能活著發言，真是太可惜了」、「負責任應該是往左邊下去才對，土地公七天後還會去帶你，一來不用修廟，二來不用怕迷路」、「多想紅，這麼丟臉的事要這樣對號入座，默默的處理就好了，而且本來就要善後還想塑造自己很負責那樣」、「這種駕駛觀念應該檢舉各大監理站警察單位，把駕駛列為危險駕駛終身不得考照」。

騎士騎了一段路後，發現楊男撞上路邊的小廟。（圖擷自爆廢公社）

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