驚險！急閃切換車道小貨車？ 砂石車右切擦撞自小客

一輛砂石車右切至外車道時，擦撞到同行的一輛自小客車，該自小客再右偏擦撞路邊另輛自小客車，所幸無人受傷，但過程十分驚險。警方表示，相關肇事責任尚在釐清中。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

2023/04/23 18:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市昨天發生一起交通事故，一輛砂石車右切至外車道時，擦撞到同行的一輛自小客車，該自小客再右偏擦撞路邊另輛自小客車，所幸無人受傷；後方用路人目睹車禍過程，稱砂石車疑為閃車而急切。警方表示，相關肇事責任尚在釐清中。

有民眾在臉書社團「竹北大小事」貼文分享，「開車千萬要小心--遠離會亂鑽的車跟砂石車，最好是能離多遠就多遠！」民眾表示，昨在新竹縣120縣道約6公里處前目擊車禍，一輛砂石車行駛於內車道，一輛自小客車和前方一輛載運桶裝瓦斯的藍色小貨車開在外車道，他認為小貨車硬切進內車道，導致後方的砂石車緊急煞車後，右切外車道閃避，但可能因砂石車視覺死角未能看到右側有一輛自小客車，以致於擦撞了自小客的左側，小貨車卻往前駛離！

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竹北警分局表示，22日上午10點多，竹北市東興路一段發生一起交通事故案件，初步了解為一輛砂石車直行右切至外車道時，擦撞到同直行的小客車，造成該小客車再擦撞到路邊熄火的自小客車，所幸無人受傷，相關肇事責任尚在釐清中。

警方呼籲民眾，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，遵守號誌、標誌及標線相關規定，以避免發生交通事故，確保自身及用路人安全。

一輛砂石車右切至外車道時，擦撞到同行的一輛自小客車，該自小客再右偏擦撞路邊另輛自小客車，所幸無人受傷，但過程十分驚險。警方表示，相關肇事責任尚在釐清中。 （擷取自臉書社團「竹北大小事」）

目擊者認為藍色小貨車從外車道硬切進內車道，導致後方的砂石車緊急煞車後，右切外車道閃避，擦撞了自小客的左側，小貨車卻往前駛離！（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

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