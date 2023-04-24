丈夫去年癌逝一雙兒女日前車禍雙亡 母親崩潰大喊無法接受

彰化線西發生兩死意外，一對姊弟騎機車與自小貨車發生碰撞，姊弟雙雙噴飛，機車也隨即起火。（民眾提供）

2023/04/24 11:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉19日發生自小貨車與機車的碰撞意外，造成謝姓姊弟雙亡，讓謝母哀痛逾恆，因為謝父去年才因病過世，如今又因一場意外帶走兩個孩子，往後再也無法陪她過母親節了。

和美警分局交通分隊長鄭安承表示，這起意外發生在4月19日中午左右，20歲的謝姓男子騎機車載著21歲的姊姊，在線西鄉草豐路與和線路653巷口與何姓女子（47歲）駕駛的自小貨車發生碰撞，謝姓姊弟在車禍現場均無呼吸心跳，送醫急救後仍回天乏術。

請繼續往下閱讀...

鄭安承指出，這起意外路口為閃光號誌，機車沿著和線路653巷方向為閃光紅燈，自小貨車是沿著草豐路方向是閃光黃燈，依照道路交通管理規則，閃光紅燈應理讓閃光黃燈的車輛。

彰化線西消防分隊指出，接獲救護通報前往時，發現騎乘機車的謝家姊弟，疑因力道過大，兩人均已噴飛，機車也瞬間起火，謝家弟弟掉落路旁排水溝，謝家姊姊彈到水溝旁的工廠內，到場已無心跳呼吸，緊急送醫急救仍不治。

彰化縣社會處表示，已派人前往謝家慰問關心，謝家原由父親經營汽車修配廠，去年因病過世，謝家夫妻育有3名子女均已成年，日前該起車禍意外喪生的是排行老二的女兒與排行老三的兒子，大女兒在彩券行上班，弟弟則接下父親的汽車維修廠工作。

社會處強調，已啟動關懷機制，許多民間慈善團體也都伸出援手幫忙，幫助謝家度過難關。

謝母指出，一場意外帶走小兒子與女兒，小兒子跟女兒的感情很好，當天小兒子就是要去看看修車個案，因為女兒先前發生車禍受傷，沒辦法騎機車，才會由小兒子載著姊姊，沒想到卻發生意外，真是太令人無法接受了。

彰化線西發生死亡車禍，謝姓姊弟騎機車與自小貨車碰撞，機車起火燃燒，現場留下火舌後的痕跡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法