為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    課後輔導變調 狼師猥褻性侵2少女判4年11月

    1名高職男老師，利用擔任班導師權力及2名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，以課後輔導有代價為誘餌，對2名少女伸出狼爪猥褻、性侵。（情境照）

    1名高職男老師，利用擔任班導師權力及2名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，以課後輔導有代價為誘餌，對2名少女伸出狼爪猥褻、性侵。（情境照）

    2023/04/24 13:24

    〔記者王定傳／綜合報導〕1名高職男老師，利用擔任班導師權力及2名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，以課後輔導有代價為誘餌，對2名少女伸出狼爪猥褻、性侵，新北地院審理後依「成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交與猥褻」罪，分別判處男老師4年2月及9個月徒刑，可上訴。

    檢方調查，51歲的男老師從2020年至2021年間擔任少女們的班導，他利用女學生自認課業成績不佳，希望考上國立大學，讓家人會比較喜歡她等心態，提議為少女進行課後輔導。

    檢方調查，2020年12月25日下午5時許，他先把一名少女小慈（化名）載到摩鐵房間後稱：「妳學業成績太差，若要繼續課後輔導，必須同意與我發生性行為，這樣我才有動力繼續課後輔導」，強迫女學生發生性行為。

    沒多久，他又趁課輔時，在教師辦公室內，威脅另一名少女小若（化名）：「摸胸部是我替妳課後輔導的動力來源，如果不給我摸，就沒有動力課後輔導」、「你的段考成績不理想」等語，2度抓胸。

    2021年3月12日下午5時許，他再以段考成績不理想要接受處罰為由，把小若拐到女廁內伸出狼爪性侵得逞。

    警詢時，男老師偵查時，男老師坦言說：「我在輔導前都有跟女學生說老師就是色色的，如果考不好，就是要給老師抓」，但辯稱與這2名少女有交往，審理時雖認罪但仍稱以為少女有答應當他女友：「在我的世界裡我以為跟她們都是很好的關係」。

    合議庭斥責男老師所為對被害者的身心健康與人格發展，均造成不良影響，其中一名少女甚至自我懷疑：「很長一段時間我都處於自我懷疑，覺得為什麼是我，是因為我聽話嗎，難道在學校聽師長的話是有錯的嗎？」，加上男老師犯後並無悔意，雖有意和解但被拒絕，因此判處上述徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓6旬男涉性侵6歲女童判刑18年 二審翻盤無罪
    2023/04/08 13:18

    南韓6旬男涉性侵6歲女童判刑18年 二審翻盤無罪
    台中再爆狼師長期猥褻性騷 教育局回應了
    2023/03/31 16:32

    台中再爆狼師長期猥褻性騷 教育局回應了

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    台中再爆狼師！「補教界愛因斯坦」長期猥褻性騷 已3女學生舉報
    2023/03/31 10:45

    台中再爆狼師！「補教界愛因斯坦」長期猥褻性騷 已3女學生舉報
    代課老師2度性侵學童 栽在同一女法官
    2023/03/21 06:54

    代課老師2度性侵學童 栽在同一女法官

    大樓價住豪墅！「微笑莊園」掀地上權風潮
    補教狼師猥褻3名男學童 「毫無慚愧自責」從重改判7年半
    2022/11/19 08:50

    補教狼師猥褻3名男學童 「毫無慚愧自責」從重改判7年半
    補習班狼師猥褻性侵男國中生 判刑還終身丟教職
    2021/09/08 00:40

    補習班狼師猥褻性侵男國中生 判刑還終身丟教職
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播