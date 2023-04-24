課後輔導變調 狼師猥褻性侵2少女判4年11月

1名高職男老師，利用擔任班導師權力及2名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，以課後輔導有代價為誘餌，對2名少女伸出狼爪猥褻、性侵。（情境照）

2023/04/24 13:24

〔記者王定傳／綜合報導〕1名高職男老師，利用擔任班導師權力及2名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，以課後輔導有代價為誘餌，對2名少女伸出狼爪猥褻、性侵，新北地院審理後依「成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交與猥褻」罪，分別判處男老師4年2月及9個月徒刑，可上訴。

檢方調查，51歲的男老師從2020年至2021年間擔任少女們的班導，他利用女學生自認課業成績不佳，希望考上國立大學，讓家人會比較喜歡她等心態，提議為少女進行課後輔導。

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檢方調查，2020年12月25日下午5時許，他先把一名少女小慈（化名）載到摩鐵房間後稱：「妳學業成績太差，若要繼續課後輔導，必須同意與我發生性行為，這樣我才有動力繼續課後輔導」，強迫女學生發生性行為。

沒多久，他又趁課輔時，在教師辦公室內，威脅另一名少女小若（化名）：「摸胸部是我替妳課後輔導的動力來源，如果不給我摸，就沒有動力課後輔導」、「你的段考成績不理想」等語，2度抓胸。

2021年3月12日下午5時許，他再以段考成績不理想要接受處罰為由，把小若拐到女廁內伸出狼爪性侵得逞。

警詢時，男老師偵查時，男老師坦言說：「我在輔導前都有跟女學生說老師就是色色的，如果考不好，就是要給老師抓」，但辯稱與這2名少女有交往，審理時雖認罪但仍稱以為少女有答應當他女友：「在我的世界裡我以為跟她們都是很好的關係」。

合議庭斥責男老師所為對被害者的身心健康與人格發展，均造成不良影響，其中一名少女甚至自我懷疑：「很長一段時間我都處於自我懷疑，覺得為什麼是我，是因為我聽話嗎，難道在學校聽師長的話是有錯的嗎？」，加上男老師犯後並無悔意，雖有意和解但被拒絕，因此判處上述徒刑。

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