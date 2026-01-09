川普：如何對台取決於習近平 但不會在我任內發生

美國總統川普7日表示，中國在台灣問題上採取任何行動「取決於」中國國家主席習近平。（法新社資料照）

紐約時報（The New York Times）報導，美國總統川普（Donald Trump）7日表示，中國在台灣問題上採取任何行動「取決於」中國國家主席習近平。川普補充，但他對改變現狀的做法會「非常不高興」。

川普也重申，他相信在他總統任期結束之前，習近平不會對台灣採取任何行動，「他（習近平）或許會在我們（美國）換了總統之後這麼做，但我認為他不會在我擔任總統期間這麼做。」

川普告訴紐時，「他（習近平）認為台灣是中國的一部分，至於他要怎麼做，那是他的事。」川普話鋒一轉強調，「但我已經跟他說過，如果他那樣做我會非常不高興，而且我認為他不會那樣做。我希望他不要那樣做。」

上述言論的背景是川普7日接受紐時採訪時，被問及他派遣特種作戰部隊進入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），是否可能被中國或俄羅斯利用。

川普強調，他不認為委內瑞拉與台灣的情況能夠進行比較，原因是台灣之於中國的威脅與馬杜羅政府之於美國的威脅不能相提並論。

川普政府去年在戰略文件中表示，其目標是透過增強美國及其盟友的軍事力量，防止與中國在台灣和南海問題上發生任何衝突。川普7日仍沒有直接表態若中國對台灣動武，他將以何種措施因應。

