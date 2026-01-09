法、德譴責美外交政策 批世界恐淪為「強盜窩」

法國總統馬克宏近日嚴厲譴責美國外交政策。（歐新社）

法國總統馬克宏和德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）近日嚴厲譴責美國外交政策，表示美國正擺脫國際規則，世界有淪為「強盜窩」（robber’s den）的風險。

根據《衛報》報導，馬克宏8日在愛麗舍宮對法國外交使團表示，美國是一個老牌強國，但正在逐漸疏遠一些盟友，並擺脫它直到最近還在倡導的國際規則。

馬克宏指出，多邊機構的運作效率已越來越低。人們生活在大國林立的世界，面臨著瓜分世界的強烈誘惑。

馬克宏聲稱，法國拒絕新殖民主義和新帝國主義，也拒絕附庸主義和失敗主義。法國為自身和歐洲所取得的成就，即更大的戰略自主權和更少的對美國和中國的依賴，是朝著正確方向邁出一步。

史坦麥爾7日在德國柏林舉行的慶祝他70歲生日的研討會（symposium）上發表演說時強調，全球民主正面臨風險。俄羅斯入侵烏克蘭是1個分水嶺，但美國隨後的行為標誌著第2次「劃時代的斷裂」。

史坦麥爾說，幫助建構世界秩序的美國價值觀已崩壞，而這關乎到防止世界淪為強盜窩，讓最肆無忌憚的人為所欲為。

史坦麥爾表示，世界秩序的瓦解已經發展到相當嚴重的階段。較小、較弱的國家面臨「完全喪失防禦能力」的風險，整個地區可能被「少數大國視為私有財產」。

史坦麥爾指出歐洲安全政策需要調整，並強調德國絕不能軟弱。他聲稱，德國只有在「被認真對待」的情況下才能發揮作用，因此這是德國必需實現的目標。

值得注意的是，外界普遍認為馬克宏與史坦麥爾的話，是暗指美國突襲委內瑞拉抓捕該國總統馬杜羅，和川普一再聲稱要控制格陵蘭。

