美參院限制對委國再動武！川普暴怒揚言行使總統否決權

美國參議院8日表決通過一項新的《戰爭權力決議案》，限制美國總統川普在未獲國會授權下，不能再對委國採取軍事行動。川普怒轟同黨議員應該「感到羞愧」。

美國日前對委內瑞拉發動突襲，活捉長期執政的專制總統馬杜羅，引發各國關注。美國參議院8日表決通過一項新的《戰爭權力決議案》，限制美國總統川普在未獲國會授權下，不能再對委國採取軍事行動。由於由於共和黨佔多數席次，川普怒轟同黨議員應該「感到羞愧」，副總統范斯則稱，戰爭權力法是「虛假且違憲」的法律。

綜合外媒報導，在所有民主黨籍參議員及5名共和黨參議員的跨黨派支持下，參院於8日以52比47的票數通過一項有關「戰爭權力法」（War Powers Act）的決議，禁止川普政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）表示，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，而美國憲法並未賦予總統這種權力。

雖然這項決議案還需要再經過同為共和黨掌控的眾院通過才能成為正式法律，但川普怒轟參院的同黨議員愚蠢、應該「感到羞愧（ashamed）」，並批《戰爭權力法案》本身就是違憲的，還暗示會對該案行使「總統否決權」抵抗。

范斯也對川普的說法表示認同，並指「每一位總統，不論是民主黨或是共和黨，都認為『戰爭權力法』在根本上是虛假且違憲的法律」。他也稱「這不會改變我們接下來幾週、幾個月內如何執行外交政策。」

