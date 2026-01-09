全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

「林老師氣象站」發文指出，2026首波寒流達標！持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，昨深夜11點50分台北站氣溫已量測到10.4度，今年首波寒流達標。（圖擷自臉書）

受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，昨夜各地天氣寒冷，許多地方都降到10度以下，氣象署也針對17縣市發布低溫特報，前氣象局長鄭明典於深夜更指出，台北測站氣溫直直落，寒流達標！「林老師氣象站」則表示，台北站是在昨深夜11點50分測到10.4度，讓今年首波寒流達標。

前氣象局局長鄭明典昨深夜發文指出，由於輻射冷卻發威，許多平地低溫都下探到10度以下，在幾個小時前這些地方還全部在10度以上，但昨晚9點幾乎全是10度以下低溫，表示這不是小範圍的局地現象，氣溫下降的幅度預期也不會太小！他為此也特別提醒早出或晚歸的朋友，千萬注意保暖，因為10度以下低溫對健康會有威脅！

而在凌晨剛過12點沒多久，鄭明典再度發文指出，台北測站氣溫直直落，已逼近10度達到寒流標準！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」今晨也發文指出，2026首波寒流達標！持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，昨深夜11點50分台北站氣溫已量測到10.4度，今年首波寒流達標。

「林老師氣象站」表示，今晨各地低溫顯著，平地以新北石碇5.8度最低，台北北投6.1度次之；高山又以南投信義的零下6.7度最低（統計至今晨0400時）。不過，最冷時段可能還沒完，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今晚至明晨，請特別加強注意保暖、防寒。

「林老師氣象站」也分享，2026年首波寒流達標在1月8日，跟過去5年逐年首波寒流的日期相比，發生日期有比較晚，但不是最晚！他也提到，2025年首波寒流達標在當年1月27日；2024年在前年的12月21日；2023年也在前年的12月18日；2022年最晚，發生在當年的2月20日；2021年則在前一年的12月30日。

凌晨剛過12點沒多久，鄭明典發文指出，台北測站氣溫直直落，已逼近10度達到寒流標準！（圖擷自臉書）

鄭明典昨深夜發文指出，由於輻射冷卻發威，許多平地低溫都下探到10度以下，在幾個小時前這些地方還全部在10度以上，但昨晚9點幾乎全是10度以下低溫，表示這不是小範圍的局地現象，氣溫下降的幅度預期也不會太小！（圖擷自臉書）

