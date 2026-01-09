「國共論壇」擬恢復舉行 國安人士：重點是拿什麼交換「鄭習會」

「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，外界視為是為鄭麗文訪問中國並與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」試水溫。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，外界視為是為鄭麗文訪問中國並與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」試水溫。國安人士今日指出，重點不在於「國共論壇」，而是國民黨準備拿什麼去交換「鄭習會」？現在看來，國民黨聯手民眾黨在立法院阻擋總預算案及1.25兆元國防特別預算案，就是清楚的目標；即便藍營針對總預算案擬先放行部分新興計畫，這也只是戰術改變，且反而更凸顯目標，就是國防與國安部分一定要擋到底。

傳出「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，可能安排在本月27日至29日於北京登場，國民黨方面將由副主席蕭旭岑率團前往北京，黨內認為這頗有雙方中斷溝通平台多年後再重新恢復關係試水溫，也有為日後可望舉行的「鄭習會」鋪奠基礎的味道。

有消息傳出，另一位國民黨副主席張榮恭本月中旬，很可能就先赴中國，蕭旭岑下旬再去。當地參與的台商透露，張榮恭此行會向中方說明目前「辦理各種事項進度」，包括台灣政情與國民黨「如何落實百分之百」的九二共識。蕭則緊接著洽辦國共論壇及爭取鄭習會。

國安人士指出，重點不在於「國共論壇」，而是國民黨準備拿什麼去交換「鄭習會」？目前的觀察是，從中共的角度，國民黨在立法院程序委員會已連擋六次，不讓1.25兆元國防特別預算條例草進入審查程序，所以北京才開始「願意洽談恢復國共論壇」。但另方面，繼續阻擋年度總預算案的審議，國民黨內部也飽受社會批評與民眾反彈，因此近日才決定先釋出要審民生預算緩和社會壓力，同意放行總預算案中的新興計畫部分，但這更明顯把國防與國安預算鎖定阻擋。

此外，行政院陸續送出在立法院待審的國安法案，國安人士認為，在國民黨領導層一心一意想進行「鄭習會」，這些法案也不容樂觀。總之，無論總預算國防國安部分或是軍購特別條例，乃至國安法案，國民黨就是一定要擋到底。

