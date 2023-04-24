台南5/2史上首法拍虛擬貨幣 3萬多顆泰達幣等買家

行政執行署台南分署將於5月2日首度法拍虛擬的泰達貨幣3萬1千多顆（存在照片上方隨身碟內）。（圖由行政執行署台南分署提供）

2023/04/24 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署受台南地檢署囑託進行偵查中案件的變價拍賣，將於5月2日上午10點，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，利用聯合拍賣會拍賣泰達幣（Tether USDT-TRC20）3萬1355顆，從當天上午9點30分起開始登記，憑身分證或相類的身分證明文件登記，10點起正式競價拍賣。

行政執行署台南分署表示，據了解，以24日盤價1顆約30餘元為例，這批泰達幣市價約96萬多元。本案是台南地檢署民生專組檢察官偵辦林姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團虛擬貨幣「泰達幣」3萬1355顆的不法所得，並囑託台南分署首次就虛擬貨幣進行偵查中案件查扣物的變價拍賣。

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台南分署提醒，本次拍賣泰達幣的拍定人須當場以現金或經金融主管機關核准的金融業者為發票人之即期支票或以信用卡刷卡支付拍定價金及移轉費用。

又本件拍賣標的物目前保管於屏東縣政府警察局所保管的冷錢包，惟本次拍賣僅拍賣泰達幣，不包含該冷錢包，應買人應事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包。另因虛擬貨幣格式有別，請應買人先確認自己的虛擬貨幣錢包可以正確接收本件拍賣標的物再行應買；再者，發送或接收虛擬貨幣需支付手續費者，應由拍定人自行負擔，請應買人注意。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證或相類之身分證明文件，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記、領取號碼牌，無法參與本次競價拍賣。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾先查詢閱覽。

此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處提供酒精進行手部消毒，並建議民眾佩戴口罩入場。

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