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    首頁　>　社會

    善心變調！酒後狂毆打借住友人釀重傷致死 暴走男重判7年半

    林姓男子被劉姓男子連續巴頭、打耳光，造成顱內出血，走出去上廁所時倒在路上，被朋友先送到霧社，再由消防人員用救護車送醫。（資料照）

    林姓男子被劉姓男子連續巴頭、打耳光，造成顱內出血，走出去上廁所時倒在路上，被朋友先送到霧社，再由消防人員用救護車送醫。（資料照）

    2023/04/23 16:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕善心變調打死人！南投縣仁愛鄉劉姓男子好心讓林姓友人借住，不滿其弄壞借來機車不修，背後還對其多所抱怨，黃湯下肚後失控，先對其呼2、3個巴掌，發現他不知反省，繼續巴頭、打耳光，還用竹棍打其左耳，林男顱內出血倒在路上，經送醫仍不治，善心變調的暴走男被南投地院以傷害致人於死罪名，判刑7年6個月。

    南投地院判決書指出，39歲劉姓男子是在去年9月11日讓曾共事過的28歲賽德克族林姓友人借住家裡，他自認對林男照顧有加，但隔日田姓等友人來找他喝酒，田男對林男弄壞借他的機車卻不修表示不滿，劉男即打了林男2、3下耳光，林男被呼巴掌後沒有說什麼，回到房間繼續睡覺，劉男愈想愈氣，要田男開小貨車來把林男載走，不要再讓他借住。

    田男先與劉男喝酒，下午1點多要載林男離開時，才發現他早就不在房間，後來四處找人，發現林男跑到女友的表姊家繼續睡覺，將他叫醒後要他走回劉家，劉男先是大罵林男，愈罵愈生氣，在走廊持續打林男的頭和呼巴掌，後又拿起中空竹棍朝林男左耳揮去1下，竹棍因有裂開而夾到林男左耳造成流血，後來繼續巴國和打耳光，林男承受不了跌坐在地。

    劉男怒火中燒，要田男把林男載走，林男上了小貨車，劉男繼續對他打耳光，直到田男把車開走，而林男被載到工寮後即出現嘔吐等腦震盪症狀，走出去上廁所時跌倒於路旁，就此倒地不起。後被田男和曾姓友人先送至霧社，再由消防人員以救護車接駁送醫院急救，因腦損傷及腦幹出血、頭部外傷併硬腦膜下腔出血，隔日宣告死亡。

    劉男坦承是不滿林男非但不感恩還抱怨，才盛怒下巴頭和打耳光，並非要置他於死地，對自己失去理智打死朋友非常後悔，犯後也願意與林男家屬和解，只是調解未具共識而未能達成調解及賠償。

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