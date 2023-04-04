股海慘賠500萬 妻遭夫持掃帚打死

警方扣下被林男打斷的掃帚柄。（記者徐聖倫翻攝）

2023/04/04 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林區發生人倫悲劇！鍾姓女子在疫情期間玩股票慘賠近五百萬元，這兩年與林姓丈夫因此事時常吵架，本月一日兩人至樹林區某宮廟參拜時，又因股票賠錢一事起口角，林男怒火中燒，抄起地上掃帚毆打鍾女，打完便獨自返家，鍾女也負氣留宿宮廟。豈料隔日早上，廟方人員叫鍾女起床時，發現她已奄奄一息，緊急送醫急救仍不治，警方訊後將林男依傷害致死罪嫌法辦。

夫氣過頭先出拳毆打 再抄掃帚攻擊

據了解，五十歲林男與鍾女結婚多年，鍾女在疫情期間疑似聽信朋友的推薦，因此想投資股票賺一筆，沒想到最後慘賠近五百萬元，林男為此與鍾女感情生變。

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鍾女之後與夫家關係幾近決裂，除了與林男時常爭吵，與婆婆的關係也不睦。一日上午，林男與鍾女前往樹林區俊英街某宮廟參拜，期間兩人又因股票賠錢一事發生大吵，林男一時氣過頭，先是出亂拳毆妻，接著抄起宮廟的掃帚打她，直到廟方人員把兩人拉開，林男才獨自開車返家，鍾女則負氣留宿宮廟一晚。

妻全身瘀青 隔日奄奄一息送醫不治

鍾女雖被打得全身瘀青，但當晚還與廟方人員共進晚餐，並無太大異狀。隔日早上，廟方人員叫鍾女起床時，發現她生命徵象微弱，趕緊將其送醫並通知林男到院，急救至當晚十時許仍回天乏術。

林男應訊時承認動手毆妻，但沒料到會鬧出人命，警方初步相驗後，不排除林男出拳有傷及臟器，或者掃帚攻擊到頭部要害致死，但確切死因將擇期解剖釐清。

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