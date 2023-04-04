為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    股海慘賠500萬 妻遭夫持掃帚打死

    警方扣下被林男打斷的掃帚柄。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下被林男打斷的掃帚柄。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/04/04 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林區發生人倫悲劇！鍾姓女子在疫情期間玩股票慘賠近五百萬元，這兩年與林姓丈夫因此事時常吵架，本月一日兩人至樹林區某宮廟參拜時，又因股票賠錢一事起口角，林男怒火中燒，抄起地上掃帚毆打鍾女，打完便獨自返家，鍾女也負氣留宿宮廟。豈料隔日早上，廟方人員叫鍾女起床時，發現她已奄奄一息，緊急送醫急救仍不治，警方訊後將林男依傷害致死罪嫌法辦。

    夫氣過頭先出拳毆打 再抄掃帚攻擊

    據了解，五十歲林男與鍾女結婚多年，鍾女在疫情期間疑似聽信朋友的推薦，因此想投資股票賺一筆，沒想到最後慘賠近五百萬元，林男為此與鍾女感情生變。

    鍾女之後與夫家關係幾近決裂，除了與林男時常爭吵，與婆婆的關係也不睦。一日上午，林男與鍾女前往樹林區俊英街某宮廟參拜，期間兩人又因股票賠錢一事發生大吵，林男一時氣過頭，先是出亂拳毆妻，接著抄起宮廟的掃帚打她，直到廟方人員把兩人拉開，林男才獨自開車返家，鍾女則負氣留宿宮廟一晚。

    妻全身瘀青 隔日奄奄一息送醫不治

    鍾女雖被打得全身瘀青，但當晚還與廟方人員共進晚餐，並無太大異狀。隔日早上，廟方人員叫鍾女起床時，發現她生命徵象微弱，趕緊將其送醫並通知林男到院，急救至當晚十時許仍回天乏術。

    林男應訊時承認動手毆妻，但沒料到會鬧出人命，警方初步相驗後，不排除林男出拳有傷及臟器，或者掃帚攻擊到頭部要害致死，但確切死因將擇期解剖釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播