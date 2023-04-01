懷疑同居女友與友人有染 獨臂男拿球棒打死她從重改判9年

鄭男涉嫌打死女友，被高雄高分院從重改判。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/04/01 07:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕右手傷殘的鄭姓男子懷疑張姓女友與其友人有染，涉嫌持球棒毆打她致死後自首，被地院依傷害致死罪判刑6年，檢方不服上訴，高等法院高雄分院認為張女全身有43處傷痕，鄭下手狠惡，從重改判9年。

判決書指出，被告鄭男以乞討為生，平日與張姓女友和林姓友人，在楠梓區租屋同住。2021年7月25日凌晨3點，鄭驚見張女在林房間，懷疑兩人有染，一時氣憤先徒手毆打林男（未提告），繼而將張女帶回房後，涉嫌徒手及持木製球棒毆打她頭部、四肢等處。

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張女被毆後離去，蹲坐路旁，因舉止有異，警員見狀詢問原委，並帶她回住處拿取個人物品離去。不久，張女又單獨折返，再度遭鄭男持球棒痛毆後，獨自留在房內。

27日上午7點，鄭男發現張女許久未出門，房門又被反鎖，聯絡鎖匠開門後，赫見她倒臥房間門口處，隨即向楠梓分局報案，主動表明有持球棒打她。

橋頭地院審酌兩造為同居男女朋友，鄭僅因一時感情糾紛行兇，犯後主動投案並坦承，僅依傷害致死罪判刑6年，檢方則認為太輕上訴。

高雄高分院調查後，卻認為鄭觸犯傷害和傷害致死2罪，並認為他手段殘忍，導致張女傷痕累累，分別處徒刑1年和8年半，併執行9年，仍可上訴。

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