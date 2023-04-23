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    不幹了！警察媽媽轉換跑道 分局貼紅榜祝福

    梁員（右）轉換跑道考上地方三等特考，分局貼紅榜祝福。（圖由警方提供）

    梁員（右）轉換跑道考上地方三等特考，分局貼紅榜祝福。（圖由警方提供）

    2023/04/23 13:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局女警梁家毓，因丈夫在科技業擔任工程師，夫妻倆都需輪班無法全心照顧兩名年幼子女，她毅然決定報考其他公職轉換跑道，並在今年考上地方三等特考，任職警界7年的她，前天最後一次穿上警察制服辦理離職，分局除貼上紅榜，同仁也都給予祝福。

    第四分局說，梁員於105年警察特考畢業後即分發至該分局服務迄今，已屆滿7年，育有一對分別念幼兒園大班、小班的兒女，但因丈夫在科技業擔任工程師，夫妻倆工作上都需輪班，遇到突發狀況，都要返回工作崗位，年幼兒女常需常仰賴褓姆延托照顧保母照顧，這當中的不確定性和無奈，讓梁員開始動念想轉換跑道。

    期間梁員因懷孕暫調分局交通組內勤支援，承辦交通事故及不合理工程改善業務，自此開啟對「交通」的興趣，從第一線執法角色，提升至交通工程改善面，體會要能真正做到良好交通環境，執法只是最後手段，確立了未來想致力於道路空間分配，才能建立交通與用路人之秩序，下定決心報考地方政府三等特考交通技術類科。

    梁員利用勤餘時間努力研習取得該類科學分證明，加上業務承辦所累積的實務經驗，在3月時順利上榜，她說，決定勇敢踏出這一步離開熟悉圈，會將從警這7年來所得到的知識，充分運用在未來職場上，對自己來說也是最好的母親節禮物。

    分局長李建興表示，非常鼓勵所屬同仁進修充實自我，梁員因承辦交通業務產生興趣，決意報考跨領域的類別，也是一大突破，期盼未來能繼續在所愛的交通領域發光發熱。

    分局長李建興（右）期盼她未來能繼續在所愛的交通領域發光發熱。（圖由警方提供）

    分局長李建興（右）期盼她未來能繼續在所愛的交通領域發光發熱。（圖由警方提供）

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