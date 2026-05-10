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    首頁 > 國際

    美媒揭露以色列在伊拉克設立秘密基地 支援空襲伊朗行動

    2026/05/10 08:08 即時新聞／綜合報導
    以色列在伊拉克沙漠設立一處秘密軍事哨所，用於支援對伊朗的空中攻擊行動。圖為以軍示意圖。（法新社）

    以色列在伊拉克沙漠設立一處秘密軍事哨所，用於支援對伊朗的空中攻擊行動。圖為以軍示意圖。（法新社）

    美國《華爾街日報》9日引述知情人士說法報導，指出伊拉克沙漠設立一處秘密軍事哨所，用於支援對伊朗的空中攻擊行動，甚至曾對「幾乎發現該哨所」的伊拉克軍隊發動空襲，而美國對於以色列設置該設施一事也早已知情。

    根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，以色列在戰爭爆發前，在美國知情之下建造這座設施，該設施用於駐紮特種部隊，並作為以色列空軍的後勤樞紐，同時還有部署搜救隊，以防以色列飛行員被擊落。但是目前為止，還沒有以軍飛機被擊落，反倒是美軍1架F-15戰機在伊朗伊斯法罕（Isfahan），以色列有意提供協助，最終美軍自行營救兩名飛行員，以軍則以空襲掩護該行動。

    報導指出，這座以色列基地在3月初曾經差點被發現，伊拉克媒體指稱，一名當地牧羊人報告聲稱該地區有異常軍事活動，包括直升機飛行等狀況，伊拉克軍方隨即派兵調查，而知情人士透露，以色列用空襲阻止了他們的行動。

    事後伊拉克於3月下旬向聯合國提出申訴，指外國部隊對伊拉克境內發動空襲，並將其歸咎於美國。不過，知情人士指稱，美國未參與這次攻擊，伊拉克和阿拉伯媒體對這場衝突進行廣泛報導，並引發各界對於交戰雙方身分的猜測。

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