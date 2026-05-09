軍購4700億遭藍白刪除 行政院擬另提新特別條例

藍白8日聯手通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，比政院版少了4700億元。圖為民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照，記者方賓照攝）

國民黨、民眾黨昨天（8日）聯手在立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，比行政院版少了4700億元，對於如何補足整體防衛體系所需關鍵戰力，據了解，府院正積極規劃研擬中，尚未最後定案，在納入年度預算有排擠問題，另提無人機產業相關特別條例草案是最可行的方式。

行政院去年11月提出國防特條例的預算規模為1.25兆元，但藍白8日聯手通過的法案，上限僅匡列7800億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。

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政院人士強調，行政院版涵蓋「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系，環環相扣、缺一不可，藍白聯手刪除4700億元後，賴總統即表示希望儘速建立起國防自主能力，行政院也強調會鍥而不捨儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，國防部也將積極研處相關方案。

據了解，要補全防衛系統的完整性有三個方式，一是再提修法，二是編入年度預算，三是提出新的特別條例。

黨政人士分析，國防特別條例在歷經162天，好不容易才在8日三讀通過，若行政院在短時間內提出修法版本，在現今政治氣氛下，有其難度；至於編入年度預算，不僅受「公債法」，新增債務受法定上限15％的限制，而且會造成排擠效果，「公共建設、社福支出等若要成長，國防預算又要擠進來，預算成長幅度就要受限了」。

他強調，要建構足夠防衛能量的國防自主產業，不能在年度預算一年一編，廠商會擔心訂單沒有長久性、沒有持久性，而不願投資，業者有長單才會投資基礎設施，因此才會希望用特別條例的方式，刺激國內的產業的投入，讓國防產業有一個長期的投資，擴大國內產業量能，帶動技術升級與產業發展。

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