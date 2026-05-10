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    首頁 > 政治

    美眾議員金映玉提「嚇阻中國侵略台灣法案」 北京犯台將遭毀滅性制裁

    2026/05/10 06:06 國際新聞中心／綜合報導
    美國眾議院外委會印太小組主席金映玉提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」，主張預先制定協調一致的制裁策略與經濟手段，以應對中共可能對台採取軍事或政治控制行動。（取自@RepYoungKim）

    美國眾議院外委會印太小組主席金映玉提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」，主張預先制定協調一致的制裁策略與經濟手段，以應對中共可能對台採取軍事或政治控制行動。（取自@RepYoungKim）

    美國聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim），近日領銜提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），主張成立跨部會的「老虎小組」（Tiger Team），預先制定協調一致的制裁策略與經濟手段，以應對中共可能對台採取軍事或政治控制行動。

    長期友台的金映玉9日在社群平台X發文指出，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前做好攻台準備，「中國有計畫，美國也該有計畫。」因此，她提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」予以反制，在北京採取行動之前，預先建立美國的制裁應變計畫，讓北京知道侵台將面臨毀滅性的經濟後果。

    根據金映玉辦公室7日發布的新聞稿，「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」是向北京發出警告，並確保美國在中共企圖以軍事或政治手段控制台灣時，已準備好協調一致的制裁策略。法案要求成立一個跨部會「老虎小組」，負責評估現有及新的制裁權限，與其他經濟手段，指明受制裁的中國目標，並強化與盟友間的經濟協調，以遏阻針對台灣的侵略行為。

    新聞稿指出，這個由國務院與財政部領導的「中國制裁任務小組」（China Sanctions Task Force），其職責包括指明與中國相關的實體、產業及個人，以便在中國侵台時將其列為制裁目標；在危機發生前，擬定協調一致的制裁與經濟應對策略；將制裁計畫與經濟反制措施，與美國的盟友及夥伴保持一致；評估美國制裁權限、執法能力及跨部會協調中的漏洞；開發緩解工具、豁免與除外條款，以減少對美國企業與消費者的非預期損害；向國會提供關於提升對中制裁準備工作與協調能力的建議。

    金映玉表示，唯有讓對手知道我們已準備好果斷採取行動，嚇阻才能發揮作用，這項法案向北京發出明確訊號，即任何針對台灣的行動，都將伴隨著迅速、協調且毀滅性的經濟後果。

    共同提出法案的民主黨眾議員歐爾斯基（Johnny Olszewski）強調，中國的侵略行為不僅威脅台灣，也威脅到印太地區整體的穩定；這項法案可確保一旦北京對台動武，美國已準備好協調且有效的應對措施，「預防衝突的最佳方式，就是在衝突開始前做好充分準備。」

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