1家8口被控裝病詐保5千萬判無罪 判決理由出爐

台北地院今判8人皆無罪，判決理由出爐。（資料照）

2023/04/18 16:39

〔記者張文川／台北報導〕花蓮張姓婦人一家8口，被控利用憂鬱症、思覺失調症等精神疾病尚無客觀檢驗方法的漏洞，裝病住院詐領保險費，住院期間卻外出吃喝玩樂，11年間共詐領5570多萬元保費，並使健保損失938萬餘元，被依詐欺取財及得利罪起訴，台北地院今判8人皆無罪，判決理由出爐，8人都是經醫師評估住院、辦理請假外出，檢方無法舉證8人施用詐術或病情誇大虛偽，專家證人也證稱精神疾病確實有可能來自家族遺傳，難以僅憑「外表好好的、卻頻繁住院」就認為是裝病。

北檢2020年1月起訴指控，2008年至2019年間，張婦一家8口涉嫌裝病，到多家醫院身心科求診，假裝精神頹廢、謊稱長期失業、失眠，出現幻聽並產生輕生及殺人等念頭，使醫師誤判有住院的急迫性。

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但他們住院時卻天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK，甚至跑去鯉魚潭玩水，卻申請住院保險理賠，先後至11家醫院看診及住院，再向8家保險公司詐領每日5000至1萬元不等的住院醫療日額理賠金，11年間涉詐領5570萬餘元，並使健保支付其住院費用共938萬餘元。

合議庭審理後認定，8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且各醫院對於住院都有其診斷標準及程序，由精神科醫師於門診評估，也有社工、心理師、職能治療師參與評鑑，再經醫療團隊討論適合者才安排住院。

合議庭指出，檢方主張8人是佯裝精神病而使醫師誤判，但並未指出其「持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭」有何處是虛偽誇大，也沒有醫師指稱被告施用詐術，依病歷、護理記錄記載，其住院期間確實有情緒低落、煩躁情況。

至於住院期間向醫院請假外出，也是依醫院請假規定，經醫師簽章評估並開立醫囑，外出前並由護理人員進行衛教指導，皆有紀錄可循，醫師證述病患於住院期間是否請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀，和是否裝病間，並沒有必然關連。

醫師雖曾要求張婦辦理出院，但醫師證稱是因為有與張婦有私人糾紛的院外人士會到病房找她，影響其他病患的情緒及病房秩序，並不是認為她無須住院治療或裝病或誇大病情。

北院認為，檢舉人並非專業醫療人員，對於病患的實際病情毫不知情，僅因「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到懷疑及疑惑，希望員警介入調查，不能僅憑檢舉就認為被告是裝病詐保。

楊姓被告雖曾說「沒真的生病」，但合議庭認為，精神病患因缺乏病識感而不認為自己生病，並非罕見，不影響醫師的診斷與住院安排，以及病患依保險契約請領保險理賠的正當性。

被告8人間有親屬關係，且先後因精神疾病住院治療，精神科專家證人對此指出，精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻的情況，家族中確實可能會有很多人罹患精神疾病。

台灣精神醫學會函文指出，並非所有憂鬱症患者都能治癒，這與藥物反應不佳、壓力、體質、社會支持、因應方法都有關係，因此認定無從因8人有親屬關係，就推論他們是裝病詐保，故判無罪。

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