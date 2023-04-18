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    首頁　>　社會

    一家8口被控裝病詐保5570萬 一審判8人都無罪

    張姓婦人的小姑（見圖）也涉裝病詐領保險金，被移送台北地檢署。（資料照）

    張姓婦人的小姑（見圖）也涉裝病詐領保險金，被移送台北地檢署。（資料照）

    2023/04/18 15:07

    〔記者張文川／台北報導〕花蓮張姓家庭主婦，3年前被控利用憂鬱症、思覺失調症等精神疾病尚無客觀檢驗方法的漏洞，裝病住院詐領保險費，還教導7名親人如法炮製，住院期間卻外出吃喝玩樂，張婦一家8口被控於11年間共詐領5570多萬元保費，並使健保損失938萬餘元，台北地檢署2020年1月依詐欺取財及得利罪起訴張婦等8人；但案經台北地院審理3年，今判8人皆無罪。可上訴。

    北檢指控，2008年至2019年間，張婦一家8口涉嫌裝病，到多家醫院身心科求診，假裝精神頹廢、謊稱長期失業、失眠，出現幻聽並產生輕生及殺人等念頭，使醫師誤判有住院的急迫性，但他們住院時卻天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK，甚至跑去鯉魚潭玩水，出院後再申請住院保險理賠。

    8人被控分別到花蓮慈濟、榮總鳳林分院、國軍花蓮醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮總、陽明醫院、內湖三總、萬芳醫院、汐止國泰醫院、衛福部桃園醫院、雙和醫院等11家醫院看診及住院，再向8家保險公司詐領每日5000至1萬元不等的住院醫療日額理賠金，11年間涉詐領5570萬餘元，並使健保支付其住院費用共938萬餘元。

    張婦還被控唆使女兒謊稱曾吞藥自殺、半夜會亂摔東西，使女兒罹病住院，僅女兒1人就涉詐得1242萬多元理賠金，張婦還按月向女兒索討5萬元酬勞。

    全案經北院審理3年餘，今天宣判，判決8人皆無罪。判決理由尚未公布。

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