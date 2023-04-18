看準宮廟文化 竹縣創意反毒令「藥魔鬼怪」 速速退散

新竹縣毒品危害防制中心和國立自然科學博物館等合作一場另類的民俗反毒特展，今天由縣府秘書長陳季媛（右3）、法務部保護司副司長陳佳秀（右1）、科博館副館長羅偉哲（左1）等共同啟動。（記者黃美珠攝）

2023/04/18 16:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕看準宮廟文化深植台灣人心，且有不肖宮廟披著信仰外衣，藉由陣頭吸納邊緣少年從事結黨飆車、輟學、逃家、甚至施用或交易毒品等不法行徑，新竹縣從本月底到6月初，將先後在竹北、湖口、新豐的知名正派宮廟，跟國立自然科學博物館合辦「藥魔鬼怪速速退散~民俗反毒巡迴特展」，透過現場的3D地景彩繪、科技問卦等多元方式，吸引參拜民眾順便參觀，從中了解哪些是新興毒品、藥癮對身體的危害等，鼓勵全齡民眾積極走進這些協助展出的宮廟，求取身心靈平靜之際，也強化大家反毒、拒毒的信念。

這場特別的民俗反毒特展活動將從下週二、25日起開跑，第1站是在竹北市的財團法人伍福宮，展出時間從下週二起到5月7日為止。接著5月9日起到5月21日改在湖口三元宮舉辦，最後5月23日到6月4日於新豐鄉的池和宮。

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這場官方跨單位、縣市合作的「反毒大作戰」，今天由新竹縣政府衛生局、新竹縣毒品危害防制中心領軍、法務部保護司、新竹地檢署等相關單位到場「讚」聲，國立自然科學博物館副館長羅偉哲也代表館方出席宣傳。因為所有展品都是由該館所製作出借，全部共2、30件展品，包含立式背板，3D地景彩繪、以及電腦互動式的鳥卦等，展覽期間24小時都在戶外開放參觀。

法務部保護司副司長陳佳秀說，反毒是近年政府非常關注的議題，但是隨著社會型態的改變，反毒工作受到很多挑戰，除了很多新興毒品透過多元包裝像是：王子麵、巧克力、軟糖等，前幾天甚至出現了偽裝成清冠1號的情況深入民眾的生活。前幾天也還有團體上街頭表達讓大麻除罪化的訴求。

她說，這些都是鬆懈民眾對毒品警戒的作為，所以很需要強而有力的反毒宣導，提醒民眾毒品所造成的危害完全不可以輕忽。科博館長期跟法務部、教育部、以及衛福部合作，不斷開發新的反毒宣導教材，就是希望透過活潑多元生動的方式，讓民眾把反毒的概念深化到生活和心理面去。

縣府秘書長陳季媛說，新竹縣毒害防制中心每場展出都會發放200張限定抽獎券，場場各會抽出10名幸運兒獲得相關禮品宣導禮品。

這場造勢活動還特別邀請新竹縣客家舞獅文化協會到場演出，用客家方口獅精湛的「武」藝，象徵台灣正統純良的宮廟文化不容「藥魔鬼怪」插科打渾污衊，祈求傳統優良的民俗讓毒品危害問題儘速遠離台灣社會。

新竹縣政府派出客家方口獅，象徵台灣正統純良的宮廟文化不容「藥魔鬼怪」插科打渾污衊。（記者黃美珠攝）

國立自然科學博物館借展的展品中內含如圖3D地景彩繪，讓人看清一旦碰觸毒品就是陷入無底的闇黑深淵。（記者黃美珠攝）

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