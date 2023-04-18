看準宮廟文化 竹縣創意反毒令「藥魔鬼怪」 速速退散
〔記者黃美珠／新竹報導〕看準宮廟文化深植台灣人心，且有不肖宮廟披著信仰外衣，藉由陣頭吸納邊緣少年從事結黨飆車、輟學、逃家、甚至施用或交易毒品等不法行徑，新竹縣從本月底到6月初，將先後在竹北、湖口、新豐的知名正派宮廟，跟國立自然科學博物館合辦「藥魔鬼怪速速退散~民俗反毒巡迴特展」，透過現場的3D地景彩繪、科技問卦等多元方式，吸引參拜民眾順便參觀，從中了解哪些是新興毒品、藥癮對身體的危害等，鼓勵全齡民眾積極走進這些協助展出的宮廟，求取身心靈平靜之際，也強化大家反毒、拒毒的信念。
這場特別的民俗反毒特展活動將從下週二、25日起開跑，第1站是在竹北市的財團法人伍福宮，展出時間從下週二起到5月7日為止。接著5月9日起到5月21日改在湖口三元宮舉辦，最後5月23日到6月4日於新豐鄉的池和宮。
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這場官方跨單位、縣市合作的「反毒大作戰」，今天由新竹縣政府衛生局、新竹縣毒品危害防制中心領軍、法務部保護司、新竹地檢署等相關單位到場「讚」聲，國立自然科學博物館副館長羅偉哲也代表館方出席宣傳。因為所有展品都是由該館所製作出借，全部共2、30件展品，包含立式背板，3D地景彩繪、以及電腦互動式的鳥卦等，展覽期間24小時都在戶外開放參觀。
法務部保護司副司長陳佳秀說，反毒是近年政府非常關注的議題，但是隨著社會型態的改變，反毒工作受到很多挑戰，除了很多新興毒品透過多元包裝像是：王子麵、巧克力、軟糖等，前幾天甚至出現了偽裝成清冠1號的情況深入民眾的生活。前幾天也還有團體上街頭表達讓大麻除罪化的訴求。
她說，這些都是鬆懈民眾對毒品警戒的作為，所以很需要強而有力的反毒宣導，提醒民眾毒品所造成的危害完全不可以輕忽。科博館長期跟法務部、教育部、以及衛福部合作，不斷開發新的反毒宣導教材，就是希望透過活潑多元生動的方式，讓民眾把反毒的概念深化到生活和心理面去。
縣府秘書長陳季媛說，新竹縣毒害防制中心每場展出都會發放200張限定抽獎券，場場各會抽出10名幸運兒獲得相關禮品宣導禮品。
這場造勢活動還特別邀請新竹縣客家舞獅文化協會到場演出，用客家方口獅精湛的「武」藝，象徵台灣正統純良的宮廟文化不容「藥魔鬼怪」插科打渾污衊，祈求傳統優良的民俗讓毒品危害問題儘速遠離台灣社會。