吸金4.8億一審判10年 最美慈善家判賠1被害者106萬

「彩鑽女王」蘇怡。（資料照）

2023/04/18 15:51

〔記者王定傳／新北報導〕有「最美慈善家」之稱的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡，自2015年起以投資鑽石、珠寶、黃金為由，聲稱可保本且年息高達5.76％至60％，向百餘名投資人吸金4億8千餘萬元，一審法院依違反銀行法判她10年徒刑，其中1名被害者提訴求償，新北地院近日判蘇怡及彩石公司李姓總經理與蔡姓業務人員賠償106萬元，可上訴。

檢警調查，蘇怡提供投資鑽石、珠寶、黃金有三種方案，並承諾給高額年息，且約定部分方案屆期後，投資人可請求返還本金，她構思完方案後，以口述方式請總經理撰寫投資契約並由業務推銷。

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此外，蘇怡還會開設免費的珠寶鑑賞、教學課程，聘請講師前來授課，對想瞭解投資方案者，則現場指派特助轉介與業務洽談。

檢警調查，蘇怡把投資款或向私人高利貸借款，作為購入鑽石資金，打算在鑽石價格上升時售出，利潤拿來支付本金及利息，但因購入過多鑽石，利息金額龐大，2019年間無力給付利息，也無法承受投資人要求贖回本金的壓力，以致跳票，投資人報警後，檢警發動搜索，逮捕蘇怡與共犯多人，一審違反銀行法的非法經營收受存款業務罪，重判她10年徒刑，全案上訴審理中。

蘇女從事珠寶買賣多年，初期生意有成，曾捐助流浪狗相關協會千餘萬元，被稱為「最美慈善家」而登上媒體版面。

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