最美慈善家吸金4.8億 判刑10年

「彩石珠寶」董事長蘇怡吸金4.8億元，被判10年有期徒刑。（資料照）

2022/06/14 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕有「最美慈善家」之稱的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡，自二○一五年起以投資鑽石、珠寶、黃金為由，聲稱可保本且年息高達五．七六％至六十％，向百餘名投資人吸金四億八千餘萬元，蘇怡雖否認犯行，新北地院合議庭不採信，並斥責她嚴重影響金融秩序，導致廣大投資人遭受鉅額損失，依違反銀行法的非法經營收受存款業務罪，重判十年有期徒刑。

稱投資可保本、年息達60％ 百餘人下單

檢警調查，蘇怡提供投資鑽石、珠寶、黃金有三種方案，並承諾給高額年息，且約定部分方案屆期後，投資人可請求返還本金，她構思完方案後，以口述方式請總經理撰寫投資契約並由業務推銷。

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此外，蘇怡還會開設免費的珠寶鑑賞、教學課程，聘請講師前來授課，對想瞭解投資方案者，則現場指派特助轉介與業務洽談。

檢警調查，蘇怡把投資款或向私人高利貸借款，作為購入鑽石資金，打算在鑽石價格上升時售出，利潤拿來支付本金及利息，但因購入過多鑽石，利息金額龐大，二○一九年間無力給付利息，也無法承受投資人要求贖回本金的壓力，以致跳票，投資人報警後，檢警發動搜索，逮捕蘇怡與共犯多人。

蘇女從事珠寶買賣多年，初期生意有成，曾捐助流浪狗相關協會千餘萬元，被稱為「最美慈善家」而登上媒體版面。

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