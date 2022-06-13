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    投資鑽石、珠寶吸金4.8億元 「最美慈善家」判刑10年

    被稱「最美慈善家」的「彩石珠寶」董事長蘇怡。（資料照）

    被稱「最美慈善家」的「彩石珠寶」董事長蘇怡。（資料照）

    2022/06/13 14:34

    〔記者王定傳／新北報導〕有「最美慈善家」之稱的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡，自2017年起設計出投資鑽石、珠寶、黃金等投資方案，聲稱可保本且年息高達5.76％至60％，吸金4億8141萬餘元，蘇怡否認犯行，新北地院合議庭不採信，並依違反銀行法中的「非法經營收受存款業務」罪，判她10年徒刑，可上訴。

    本案其餘15名共犯則分別被判處1年至7年6月不等徒刑，有11人獲得緩刑。

    蘇女從事珠寶買賣多年，初期生意有成，曾捐助流浪狗相關協會千餘萬元，被稱為「最美慈善家」而登上媒體版面。

    檢警調查，蘇怡設計的方案主要分為三種類型，第一種是投資人獨自購買完整鑽石，例如：維根方案、附買回鑽石方案、儲蓄鑽石方案、珠寶購買方案、彩鑽高額利息方案，第二種則是投資人與其他投資人、彩石公司合資購買高價值鑽石，包含：綠橘方案、珠寶合夥買賣方案、鑽石信託合夥方案、短期藍鑽方案，最後一種則是投資黃金。

    檢警調查，蘇怡承諾給予5.76％至60％年息，且愛維根方案、附買回鑽石方案、彩鑽高額利息方案、綠橘方案、珠寶合夥買賣方案、鑽石信託合夥方案、短期藍鑽方案等，約定屆期後即得請求返還本金（保本）。

    檢警調查，蘇怡構思完畢這些方案後，以口述方式傳達給總經理，交由總經理撰寫制式的書投資契約，再交由業務人員推銷。

    檢警調查，蘇怡還會開設免費的珠寶鑑賞、教學課程，聘請講師前來授課，授課内容包含鑽石的產地、稀有性、相關新聞報導、國外拍賣成交紀錄等，並指派特助在現場轉介瞭解投資方案者與現場業務人員洽談、推銷，總計吸金4億8141萬餘元。

    檢警調查，蘇怡把收取的投資款項或向私人高利貸借款方式，作為購入鑽石資金，打算在鑽石價格上升時售出，所獲得的利潤就可拿來支付本金及利息，但因購入過多鑽石，利息金額龐大，2019年間無力給利息，也不能承受投資人要求贖回本金的壓力，以致開立給部分投資人的票據未能兌現而跳票。

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