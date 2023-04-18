撞壞汽機車不爽對方索賠 惡男買凶傷人

撞壞汽機車不滿對方索賠，惡男買兇傷人，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/04/18 08:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣許姓男子開車撞到陳男的汽機車，被陳男循民事訴訟求償2萬多元，竟懷恨在心，甘願花3萬元代價買凶教訓陳男，事後凶手落網供出一切，許男卻矢口否認，法官從雙方簡訊中發現，許男曾嗆凶手辦事不力又哄抬價格，揚言「我還不如2萬找外勞」，認定其惡行重大，依教唆傷害罪判刑4月。

法官調查，許男在109年4月19日下午在新竹縣開自用小貨車上路起步時，不慎碰撞陳男的機車與自小客車，陳男據此提起民事訴訟，新竹地院判決許男應給付2萬4030元。

請繼續往下閱讀...

許男心生不滿，竟在110年9月初在新竹縣新豐鄉新庄子夜市，以3萬元代價教唆林男（所涉傷害犯行，另經新竹地院判處拘役30日）毆打陳男。

林男於110年9月27日凌晨5點多前往新竹縣陳家前，持鐵棒毆打陳男，致陳男頭部鈍傷、雙側手肘挫傷、左側手掌撕裂傷、左手第3、4、5等手指挫傷、雙側膝部鈍傷、左側小腿鈍傷、腹壁挫傷、右側第一腳趾擦傷等傷害。

法官審酌許男先前因駕車不慎損及陳男車輛，經陳男提告求償獲准確定，竟因不滿即支付報酬教唆他人傷害陳男，惡性重大，且被害人傷勢不輕，且許男否認教唆傷害犯行，未能獲得被害人諒解，最後依教唆傷害罪判刑4月

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法