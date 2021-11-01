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    河川局政風主任下班遭伏擊 教唆主謀判坐牢賠錢

    歐嫌教唆少年襲擊政風主任，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    歐嫌教唆少年襲擊政風主任，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2021/11/01 07:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕水利署第七河川局劉姓政風主任下班途中，遭2名少年分持木棍、鋁棒伏擊，警方查出幕後主謀歐姓男子移辦，高雄地院依教唆傷害罪，判處歐有期徒刑1年2月，案經上訴高雄高分院，法官審酌他認罪並賠償30萬元和解，改判8月徒刑。

    判決書指出，經濟部水利署第七河川局政風室劉姓主任與被告歐姓男子互不相識，亦無仇隙。歐因不明原因欲教訓劉，乃於2020年4月21日，在高雄市大寮區以25000元代價，唆使曾姓少年找人毆打劉，曾則花5000元找蔡姓少年（曾、蔡均被少家法院裁定交付保護管束）幫忙。

    隔天下午4點多，曾姓、蔡姓少年騎機車在高雄市大寮區鳳屏2路埋伏，並為確保攻擊對象無誤，由歐以手機告知當日劉衣著特徵及所騎乘機車車型與車牌號碼。

    1小時後，劉騎車經過該處等紅綠燈，遭曾等人分持鋁製球棒、木棍毆打，導致頭部、四肢等多處受傷送醫，所幸並無大礙。

    案經林園分局循線查獲，將歐依教唆傷害罪，移送高雄地檢署偵辦並起訴。屏東地院開庭審理，歐坦承認識曾等少年，但否認教唆他們行兇，並說，他也不認識劉。

    法院依教唆傷害罪，判處歐有期徒刑1年2月，他不服上訴高雄高分院，合議庭審酌歐男改口認罪，又賠償劉30萬和解元，從輕改判8月徒刑，可上訴。

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