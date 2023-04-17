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    性侵犯不可當計程車駕駛違憲？北高行法官聲請釋憲又撤回

    性侵犯不可當計程車駕駛，北高行法官懷疑道交條例違憲，聲請釋憲又撤回。（記者楊國文攝）

    性侵犯不可當計程車駕駛，北高行法官懷疑道交條例違憲，聲請釋憲又撤回。（記者楊國文攝）

    2023/04/17 20:25

    〔記者楊國文／台北報導〕性侵犯可以當計程車駕駛？道路交通管理處罰條例規定，有性侵、殺人等重大犯罪前科者，終身都不得辦理計程車駕駛人執業登記，也就是不能當小黃司機，但有性侵前科者提起行政訴訟，台北高等行政法院有法官認為有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭原訂本月24日召開言詞辯論，但北高行合議庭以已無「客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」，突然聲請撤回，此釋憲案因此已終結。

    道路交通管理處罰條例第37條第1項規定，曾犯故意殺人、強盜、恐嚇取財、擄人勒贖、性侵、毒品危害防制條例等罪，且遭判刑確定者，不得辦理計程車駕駛人執業登記。

    台北高等行政法院第六庭承審高姓男子因觸犯性侵案被判刑定讞，而遭取消計程車駕駛人執業登記證案，認為道交條例相關規定不符憲法保障工作權及比例原則要求，而有牴觸憲法第15條、23條之虞，聲請釋憲。

    憲法法庭受理後，原本已排定本月24日上午10時召開言詞辯論。不過，聲請人、北高行合議庭因組織人員變動，承受此聲請案的北高行第五庭本月14日向憲法法庭提出憲法訴訟撤回書，以已無「客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」，撤回釋憲聲請案。

    憲法法庭今決議准予撤回此釋憲聲請案，並取消該言詞辯論，此釋憲聲請案已終結。

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