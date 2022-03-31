司法話題》加重強盜罪7年起跳／性侵犯搶街友20元 減刑還要關4年

楊男持刀搶街友20元，被判4年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2022/03/31 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子去年十一月在台中市大甲區打劫街友（遊民），他先徒手搶走錢包發覺沒錢，再折返持刀威脅街友「不給錢，我就要刺下去」，街友只得把身上僅有的二枚十元硬幣交出。台中地院法官認為，楊男觸犯重罪、又是累犯，應加重其刑，但因考量被害人不追究，搶得現金甚少，楊坦承犯行，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，但因被告觸犯本刑七年以上的加重強盜罪，減刑後仍將他判刑四年，可上訴。

街友不告 情可憫恕減刑

判決指出，高中畢業、當臨時工維生的楊男，因犯下性侵害罪判刑七年，出獄後應定期向警方報到，並接受身心治療及輔導，但他前年不報到，也沒有接受治療與輔導，被桃園地院判刑三月、得易科罰金，去年六月執行完畢，時隔不到半年，去年十一月三十日又因缺錢買酒喝，就將歪腦筋動到街友身上。

請繼續往下閱讀...

楊男還沒買到酒就被逮捕

楊男在大甲區順天路附近徒手搶走躺臥地上的街友錢包，見錢包內無財物，折返現場再持折疊刀指向街友，拉扯對方衣領恫嚇不給他錢就刺下去，街友交給他十元硬幣二枚；楊男還沒買到酒，很快就被警方逮捕。

台中地院認定楊男是累犯，應加重其刑二分之一，但考量他坦承犯行、深表悔悟，僅搶得二十元價值低微，強盜行為又很快結束，街友沒受傷，也不提告，認為若判處最低刑度十年半，仍嫌過重，因此對他減輕其刑，最後判處四年徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法