獲取道路挖掘許可 石油氣公司幹部行賄工務段承辦人獲緩起訴

「欣嘉石油氣公司」3名幹部涉行賄第五區工程處水上工務段承辦人員，獲嘉義地檢署緩起訴。（記者丁偉杰攝）

2023/04/17 15:26

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「欣嘉石油氣公司」工務部幹部於前年為求儘速核發道路挖掘許可證，以蛋捲禮盒夾帶價值1萬元禮券行賄公路總局第五區工程處水上工務段承辦人員，承辦人員發現禮盒內有禮券，交政風室處理，案經廉政署及嘉義地檢署偵查，涉案的欣嘉公司3名幹部均坦承犯行，檢方今天審酌3人皆認罪，且無前科，給予緩起訴處分，各須向公庫支付3萬元。

緩起訴處分書指出，欣嘉公司辦理「大業街某開發建設案瓦斯管線銜接工程」，須第五區工程處水上工務段申請台18線16公里處道路挖掘許可。

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欣嘉公司工務部張姓副理、吳姓工務組長及陳姓養護組長為求能盡速核發道路挖掘許可證，向水上工務段李姓臨時僱用人員行賄。

緩起訴處分書表示，前年元月間，張姓副理向公司申領某百貨公司禮券1萬元，並裝入印有公司名稱的信封，放入蛋捲禮盒內，透過不知情的李姓友人（李另為不起訴處分）放在水上工務段李姓承辦人員的座位下方。

李姓承辦人員發現蛋捲禮盒夾帶禮券後，隔天上班時交由政風室人員處理，廉政署據報，則於前年12月間到欣嘉公司等處搜索，扣得相關證物等，並依貪污治罪條例的行求賄賂罪嫌全案移送嘉檢偵辦。

檢方偵查時，張姓副理等3人均坦承犯行，檢方審酌行賄金額在5萬元以下，情節輕微，依貪污治罪條例規定，本應減輕或免除其刑，3人經司法程序應有所警惕，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，各須向公庫支付3萬元。

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