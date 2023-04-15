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    竹市管線挖掘單位鐵板未鋪平害人絆倒 里長批不守規籲市府裁罰

    新竹市管線挖掘單位施工包商鋪鐵板出現高低差讓6旬婦人絆倒，文雅里長朱毅斥市府執法不嚴、管線單位也未事前告知。（朱毅提供）

    新竹市管線挖掘單位施工包商鋪鐵板出現高低差讓6旬婦人絆倒，文雅里長朱毅斥市府執法不嚴、管線單位也未事前告知。（朱毅提供）

    2023/04/15 16:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文雅里長朱毅收到里民反映指出，在城北街167巷口的管線挖掘工程，施工單位因水泥未乾、鋪鐵板卻因有高低差導致6旬婦人不慎被絆倒受傷，老婦人雖不想申請國賠，但他認為多數管線單位在挖掘前都未依自治條例規定在3天前通知里長，如今有人絆倒，到底責任歸誰？籲市府應落實執行新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例精神開罰。

    市府工務處表示，針對此情況已多次要求管線挖掘單位遵守自治條例相關規定，未來會加強稽查次數，也會要求管線單位遵守規定，若勸導未改善，就會依自治條例開罰。

    朱毅說，有里民稱住家城北街167巷口進行水溝蓋工程，但施工單位因鐵板未鋪平，加上未放置警示三角錐或燈等警示裝置，造成6旬婦人絆倒受傷，雖無大礙，但這種鐵板未鋪平、又未放警示三角錐，根本未遵守相關規定，他多次跟市府及區公所反映，但情況未獲改善。

    朱毅說，根據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例第11條第5款規定，施工單位要在挖掘前3天通知里辦公處，但是很多包商都沒有遵守這個規定，也沒有受到市府裁罰。

    他舉例，竹光路95巷的台電工程和城北街167巷口的溝蓋工程，都沒有事先告知里辦公處，讓里辦無法提前通知附近居民，管線單位要挖就挖，居民根本無所悉，還要冒可能絆倒風險。

    朱毅說，他已向市府及區公所提出建議，呼籲市府對違反規定的公共工程包商，應採取罰款或扣款的措施，才能提升公共工程的安全性。

    新竹市管線挖掘單位施工包商鋪鐵板出現高低差讓6旬婦人絆倒，文雅里長朱毅斥市府執法不嚴、管線單位也未事前告知。（朱毅提供）

    新竹市管線挖掘單位施工包商鋪鐵板出現高低差讓6旬婦人絆倒，文雅里長朱毅斥市府執法不嚴、管線單位也未事前告知。（朱毅提供）

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