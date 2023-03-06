高雄關官員想賄賂關務長謀升官再退休 法官判刑但准易科罰金

企圖行賄高雄關務長謀升官再退休，海關官員被判刑6月褫奪公權1年。（資料照）

2023/03/06 14:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕64歲的財政部高雄關廖姓稽核為趕65歲退休前，能晉升九職等課長缺，涉嫌在公文夾帶17張面額3000元郵政禮券，企圖行賄蘇姓關務長，被關務長直接將禮券、公文移送政風室調查，高雄地院審結判他6月徒刑、褫奪公權1年，法官痛斥擔任公職40年，還想行賄升官，涉及不違背職務行賄罪，不過，仍給予易科罰金的自新機會。

廖男曾於去年1月間拿自我推薦表的公文，直接面見蘇姓關務長，希望爭取升任課長一職，關務長因有公務繁忙，當時未能親自接見，廖男便把公文交機要人員代為轉交，蘇姓關務長返回座位，打開公文批示時，發現一紙公文封內，竟夾帶17張面額3000元郵政禮券，她直接把禮券等資料送交政風室查處。

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高雄地院審理時，被告廖男到庭辯稱，因關務長曾於前年8月到現場視察私菸查緝，雖列入有功人員，卻未被列入領獎名單，才會拿郵政禮券「補貼」同列有功人員的關務長，屬於緝私獎勵金，否認行賄關務長，可能是被誤會了。

不過，關務長證稱她並沒有參與查緝工作，不應列入有功人員名單內，只要看到被列有功人員，都會要求承辦單位刪除，若還是再被列上，公文上呈後，她還是會自己劃掉，行政機關有一定流程與規範，必須依法行政，檢調發現蘇姓關務長上任以來，從未領過廖男口中的「緝私獎金」，證詞吻合。

法官綜合所有人證詞和相關事證，認為被告廖男所呈公文內，還有一張封內裝17張禮券，但信封上或口頭上，均無任何說明，依社會通念仍會與廖男謀求課長職位有關，判決6個月徒刑、褫奪公權1年。

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