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    8旬翁車禍半年後亡被列自然死 相驗醫師被告法院還清白

    8旬翁車禍半年後亡被列自然死，相驗醫師被告，高雄高分院還他清白判無罪定讞。（資料照）（記者黃良傑攝）

    8旬翁車禍半年後亡被列自然死，相驗醫師被告，高雄高分院還他清白判無罪定讞。（資料照）（記者黃良傑攝）

    2023/04/16 23:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕莊姓與顏姓男子車禍重傷送醫，莊男半年後死亡，顏男依過失致死罪被判3月、易科罰金，但檢方意外發現相驗莊男的李姓醫師，只採行政相驗未報司法相驗，依偽造文書起訴李，李醫師喊冤，當時驗出屬吸入性肺炎併發急性呼吸衰竭症狀，也曾向家屬表明若堅持車禍致死，需報請檢察官相驗，家屬堅持不解剖，才由他開出死亡證明書，一、二審法官均判李醫師無罪。

    判決書指出，2020年3月間，莊男（80歲）行經高市四維三路、仁智街口，不慎撞上顏姓騎士，莊的頭部受創，身體多處骨折及血胸，不料，半年後莊男突然在家死亡，家屬請禮儀公司善後，請來李醫師相驗，李詢問完莊男家屬後，死亡證明書上記載「吸入性肺炎併呼吸衰竭」，並在死亡種類欄上，勾選「自然死」。

    當時偵辦過失致死車禍的檢察官，發現李醫師未報請司法相驗，僅依行政相驗處理，依涉及偽造文書主動分案偵辦，將李列為被告，檢方認為他曾當過衛生所主任，協助相驗過數百名死者，涉嫌開立不實的死亡證明書，將他依偽造文書罪嫌起訴。

    李醫師向法官陳述莊男死亡前很清醒，直到死亡前幾天，吃東西出現嗆咳、呼吸喘、吞嚥困難現象，研判應是吸入性肺炎併發急性呼吸衰竭症狀，不過，為求慎重，當時曾告知家屬若有意見，欲堅持車禍致死，需報請檢察官及法醫解剖相驗，但家屬堅持不解剖，才由他開死亡證明書。

    高雄地院認為李男是依專業相驗，並非偽造死亡證明，去年11月判他無罪，檢方不服上訴，高雄高分院認為一審認事用法無誤，駁回檢方上訴，全案無罪確定。

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