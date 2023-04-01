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    照顧病危母親擅離職守、登載不實出勤紀錄 派出所所長下場⋯⋯

    懲戒法院判江員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判江員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    2023/04/01 22:33

    〔記者吳政峰／台北報導〕南投縣仁愛警分局一名江姓派出所長（案發後調職），2020年間為了照顧病危母親以及處理母親喪事，多次擅離職守，為了規避督察單位稽核，他還不實登載出勤紀錄，假冒超時服勤而辦理敘獎。刑事部分，江員被依偽造文書罪判刑1年8月、緩刑4年；行政部分，懲戒法院審酌他是為了母親而犯罪，日前輕判降一級改敘。

    江員2020年2月間擔任派出所所長，同年5月間其母跌倒骨折，情況不佳，他為了照顧母親，多次在應留守駐地的時段未經報備、擅自離轄，返回住處。同年7月間其母不幸離世，江員為了處理後事，再度擅離職守。

    江員擔心勤務督察單位審查而被稽核勤務違失，多次在「南投縣政府警察局員警個人超時服勤勤務時段暨時數登記表」中的「超勤總時數」欄及「擇日補休」欄，不實登載超勤加班及因公未補休時數，憑以辦理敘獎。

    仁愛分局察覺有異，追查後發現江員涉犯行使公務員登載不實文書罪，移送法辦，南投地院2022年底判刑1年8月，緩刑4年，向公庫支付5萬元，全案確定。內政部再把全案移請懲戒法院審理。

    江員主張，自己為家中獨子，當時因急需照顧病危母及為母處理發喪等重大情事，而暫離崗位返家，希望懲戒法院考量他在面對工作，與善盡為人子女本分的兩難間，一時失慮、誤蹈刑典，從輕懲戒。

    懲戒法院指出，江員身為派出所所長，本當嚴守法律規定，依法執行職務，卻為規避分局核查勤務違失，而登載不實超勤時數，嚴重損害政府機關形象，有懲戒必要，惟考量他是為了照顧母親及處理母喪才犯案，事後坦承違失，態度尚稱良好，合議庭評議後判降一級改敘，可上訴。

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