野戰部隊安官桌上演「空城計」 督勤官一查：都在寢室睡覺

海軍陸戰隊陸戰九九旅某連隊半夜安全士官桌放空城，督導長一查發現該值勤的人都在睡覺。（資料照）

2023/03/22 11:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍陸戰隊陸戰九九旅曾姓士官督導長深夜執行督勤業務時，發現某連安全士官桌竟然空無一人，經調查，原本應該執勤的吳姓中士和吳姓上兵都在寢室睡覺，吳姓中士事後還偽填交接紀錄簿，被法官依行使業務登載不實文書罪判拘役40日，得易科罰金。

判決指出，曾姓士官督導長於2020年11月23日凌晨2點半到某連督導業務時，發現該連的安全士官桌竟然空無一人，曾男到寢室查看，發現原本應該執勤的吳姓上兵（26歲）還在睡覺，叫醒他後，吳推稱是上一班的吳姓中士沒叫他起床，曾姓士官長叫醒同樣在睡夢中的吳姓中士（25歲），吳說自己感冒吃藥，沒聽到鬧鐘響才睡過頭。

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曾姓士官長把情況向上級報告後，連長調查時發現，吳姓中士缺班後，竟還在安全士官交接紀錄簿上填寫連隊裝備、通聯、夜間就寢狀況等不實值勤紀錄，因此將吳姓中士及吳姓上兵依抗命罪、偽造文書罪送辦。

雄檢偵查時，檢方認為吳姓中士及吳姓上兵主觀上沒有直接或間接故意違抗軍事命令，抗命罪在非戰爭時期也沒有處罰過失犯，因此偵結處分不起訴，僅依偽造文書罪起訴吳姓中士。

高雄地院審理時，吳姓中士否認犯行，推稱是曾姓士官長叫醒他們們，要求他們完成交接程序，他才會在紀錄簿上填寫值勤資料；法官傳喚曾姓士官長出庭時，曾男說他確實有要求兩人不要再睡覺趕快交接班，但並沒有指示吳姓中士填具不實資料。

法官認為，吳姓中士因為在寢室睡覺，沒有在表定時間上班執行職務，當然不可能還原表定值班時間交接紀錄簿所應填載事項，因此認定他涉犯行使業務登載不實文書罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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