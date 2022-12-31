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    撿到信用卡大肆小額盜刷 男謊稱代友購物被戳穿謊言

    李嫌被警方查出行蹤。（記者劉慶侯翻攝）

    李嫌被警方查出行蹤。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/31 13:42

    〔記者劉慶侯／台北報導〕李姓男子在台北捷運拾得他人遺落的信用卡後，卻多次進行小額盜刷卡購物；警方循線查獲李嫌，他卻辯稱信用卡是友人交付，委託他代購物，但經警方調查全是謊話，訊後依法移送偵辦。

    北市警中正第一分局忠孝西路派出所，是日前接獲王姓被害人報案稱，他的信用卡在捷運上遺失，後向銀行查詢及申辦新卡時才發現遭盜刷多筆，金額約1萬餘元。

    日前接獲民眾報案信用卡遭盜刷，盜刷地點都在台北地下街一帶，經警方擴大調閱監視器分析、比對，鎖定係一名李姓犯嫌所為。

    警方清查盜刷地點均在台北地下街一帶，盜刷方式包含免簽小額感應、簽單刷卡，研判犯嫌應時常出沒在地下街，且對附近店家相當熟悉，知悉小額盜刷的手法也熟練，懷疑是慣竊，隨即組成專案小組追查。

    警方擴大調閱周邊監視器，確認多筆盜刷均是同一人所為，後比對相關刑案資料、過濾可疑對象，終於鎖定李姓犯嫌，查出李嫌的租屋處，並上門查緝到案。

    但李嫌面對警方出示的盜刷消費明細、簽單等事證，卻大聲喊冤稱一切都是他的王姓友人所為，是對方提供信用卡給他，請他代為購物，他只是幫忙跑腿而已。

    警方持續深入追查，終於證實根本沒有這位「不存在的朋友」，一切只是李嫌的推託之詞，全案依偽造文書、侵占罪移送台北地檢署偵辦。後續擴大調查有無另涉他案。

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