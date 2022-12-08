烤鰻魚怎能變海南雞！ 店主遭控「偽造文書」獲無罪

鰻魚名店因為業績陷入危機，店主更改店名並改賣海南雞，還聘請新員工，小股東認為沒有事先討論，所以提告偽造文書。（資料照，記者王捷攝）

2022/12/08 21:21

〔記者王捷／台南報導〕知名鰻魚飯遭鄰居投訴天天有烤鰻魚味，持有技術股的店主改賣海南雞飯，但小股東認為沒有事先討論，提告店主偽造文書；但店主喊冤，跟大股東簽約時就約定，他負責一切營運，公司原本就主打鰻、雞料理，他改賣無煙的海南雞，才不會被投訴，也能挽回業績，而雞肉也是同一廠商提供，法官因此認為小股東證據不夠積極，判店主無罪。

店主跟小股東、大股東一起合夥成立公司，賣鰻魚飯與雞肉料理，該店效仿日本鰻魚店，在店門口用炭火烤魚，希望能用香氣來吸引顧客上門，店主共負責管理本店、二店還有中央廚房，但二店因沒人潮、不好停車，附近的鄰居受不了天天烤魚，向相關單位投訴，導致業績陷入危機，店主因此在二店原址下更改店名，改賣不用烤的無煙料理海南雞飯，聘請了新的員工，挽回劣勢。

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但是，小股東對店主的舉動不滿，認為店主更改二店的店名，原本賣鰻魚改賣海南雞，都沒有跟他討論，請了新的員工，還用合夥公司的名義替新員工申報勞工保險，也沒有讓大股東知道；另外，改賣海南雞飯時，客人要收據，竟用合夥公司的名義開出，因此認為店主有業務登載不實，提告偽造文書。

不過店主喊冤，與大股東簽約時，還沒有二店，大股東認為只要店有營業、有賺錢，就把一切營運事務都交給他來管理，而且成立合夥公司時，本店就是主打日式鰻魚、雞肉料理，當二店營業陷入瓶頸，他改賣新加坡式的雞肉料理，雞肉也是同一間廠商提供，他認為本店與二店都是一體的，都是在合夥公司旗下。

律師也替店主辯駁，從合夥契約來看，店主有權替公司開拓新事業，創造公司更高營業獲利，當二店業績有危機，店主有權替合夥公司改善現況，店主更改店名、改賣海南雞，聘請新員工、以合夥公司的名義開出收據，都是依契約的規定，希望法院審理當時店主與股東的契約。

法官認為，新員工是在店主跟小股東終止合夥契約前進入公司的，所以沒有偽造文書的問題，而且小股東提出的證據不夠積極，所以判處無罪。

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