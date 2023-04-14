4/14 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2023/04/14 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月14日）開獎的第112000089期今彩539頭獎開出1注，由台中市潭子區家興里中山路一段15巷1號1樓的「鑫好運彩券行」開出；第1112000042期大樂透、第112000089期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000042期大樂透中獎號碼為「10、22、23、35、46、49，特別號：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得189萬5747元；參獎共37注中獎，每注可得5萬5177元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬2265元；伍獎共1659注中獎，每注可得2000元；陸獎共2558注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬67226注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1742注中獎，每注可得400元。

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第112000042期49樂合彩中獎號碼為「10、22、23、35、46、49」，四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3408注中獎，每注可得1250元。

第112000089期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、07、11、14、15、16、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共100注中獎，每注可得500元；肆獎共1213注中獎，每注可得100元。

第112000089期今彩539中獎號碼為「03、05、17、31、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6391注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2797注中獎，每注可得50元。

第112000089期39樂合彩中獎號碼為「03、05、17、31、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共147注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6301注中獎，每注可得1125元。

第112000089期3星彩中獎號碼為「745」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000089期4星彩中獎號碼為「4571」，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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