太扯！他中樂透買醉慶祝 睡醒竟躺在半空電纜線上

這名男子領完樂透獎金後買醉慶祝，隔日被附近鄰居發現躺在電纜線上熟睡。（圖擷取自「@George43002484」推特）

2023/04/06 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名男子近期中樂透，領完獎金後疑獨自喝酒慶祝，未料隔日被發現躺在半空中電纜線上，當地警方、善堂志工等接獲通報後緊急抵達現場，使用起重車升送上去查看，驚見這名男子正呼呼大睡，即刻將他叫醒後並協助脫困，離奇畫面被行經路人拍照後上傳。

綜合外媒報導，一名網友2日於臉書發文，並附上1張照片，內容提及拉瑪4路某一處巷口，撞見1名男子因不明原因躺在半空中電纜線上，附近居民認為他可能已死亡緊急通報，當地警方、電力公司以及救援團體「善堂」志工相繼抵達現場，善堂志工使用起重車送到半空查看確認這名男子沒有過世，正在熟睡，緊急將他叫醒後並接到地面。

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當地警方和志工經過一番詢問，得知這名男子1日發現買樂透中獎，當天兌獎拿到4千泰銖（約新台幣3688元）後疑獨自買酒慶祝，未料酒醉後竟爬上電線桿，還直接睡在電纜線上。

善堂志工說，這名男子相當幸運，沒有觸電，否則可能喪失性命，當時把他帶到地面時仍一臉醉意，口中說著中獎太過開心，因此喝了不少酒，最後也不清楚自己做過哪些事情；當地警方提醒，中獎開心可以理解，但仍需適可而止，類似行為很可能危及個人生命，提醒民眾切勿模仿。

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