為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    太扯！他中樂透買醉慶祝 睡醒竟躺在半空電纜線上

    這名男子領完樂透獎金後買醉慶祝，隔日被附近鄰居發現躺在電纜線上熟睡。（圖擷取自「@George43002484」推特）

    這名男子領完樂透獎金後買醉慶祝，隔日被附近鄰居發現躺在電纜線上熟睡。（圖擷取自「@George43002484」推特）

    2023/04/06 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名男子近期中樂透，領完獎金後疑獨自喝酒慶祝，未料隔日被發現躺在半空中電纜線上，當地警方、善堂志工等接獲通報後緊急抵達現場，使用起重車升送上去查看，驚見這名男子正呼呼大睡，即刻將他叫醒後並協助脫困，離奇畫面被行經路人拍照後上傳。

    綜合外媒報導，一名網友2日於臉書發文，並附上1張照片，內容提及拉瑪4路某一處巷口，撞見1名男子因不明原因躺在半空中電纜線上，附近居民認為他可能已死亡緊急通報，當地警方、電力公司以及救援團體「善堂」志工相繼抵達現場，善堂志工使用起重車送到半空查看確認這名男子沒有過世，正在熟睡，緊急將他叫醒後並接到地面。

    當地警方和志工經過一番詢問，得知這名男子1日發現買樂透中獎，當天兌獎拿到4千泰銖（約新台幣3688元）後疑獨自買酒慶祝，未料酒醉後竟爬上電線桿，還直接睡在電纜線上。

    善堂志工說，這名男子相當幸運，沒有觸電，否則可能喪失性命，當時把他帶到地面時仍一臉醉意，口中說著中獎太過開心，因此喝了不少酒，最後也不清楚自己做過哪些事情；當地警方提醒，中獎開心可以理解，但仍需適可而止，類似行為很可能危及個人生命，提醒民眾切勿模仿。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不捨父母坐地板吃飯 他送桌椅後卻哭笑不得
    2023/04/05 23:16

    不捨父母坐地板吃飯 他送桌椅後卻哭笑不得
    用「亡妻生日」買樂透中902萬！ 泰運將淚：妻子留下的禮物
    2022/12/05 12:47

    用「亡妻生日」買樂透中902萬！ 泰運將淚：妻子留下的禮物

    竹北1/2價 台積電擴廠寶山特區受惠大
    先騷擾後攻擊！男遊泰國慘遭醉女「喪屍式攻擊」咬掉耳垂
    2022/08/23 11:52

    先騷擾後攻擊！男遊泰國慘遭醉女「喪屍式攻擊」咬掉耳垂
    竟為這原因！跨完年10分鐘內 泰男掏槍轟死6名家人
    2019/01/01 17:47

    竟為這原因！跨完年10分鐘內 泰男掏槍轟死6名家人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播