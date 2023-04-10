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    4/10 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新北、台中

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    2023/04/10 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月10日）第112000085期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬，由台中市太平區中政里中平路99號1樓的「錢多多彩券行」、新北市土城區學成路97之1號的「仁達企業社」開出，第112000029期威力彩、第112000085期雙贏彩均摃龜。

    第112000029期威力彩中獎號碼為「第一區：04、06、19、23、29、34，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共188注中獎，每注可得4000元；陸獎共1538注中獎，每注可得800元；柒獎共2897注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5910注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1437注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5606注中獎，每注可得100元。

    第112000029期38樂合彩中獎號碼為「04、06、19、23、29、34」，五合摃龜；四合4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共92注中獎，每注可得5750元；二合共1714注中獎，每注可得750元。

    第112000085期雙贏彩中獎號碼為「04、12、13、14、16、17、18、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共468注中獎，每注可得500元；肆獎共1279注中獎，每注可得100元。

    第112000085期今彩539中獎號碼為「06、25、30、34、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共195注中獎，每注可得2萬元；參獎共7071注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬206注中獎，每注可得50元。

    第112000085期39樂合彩中獎號碼為「06、25、30、34、36」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9411注中獎，每注可得1125元。

    第112000085期3星彩中獎號碼為「976」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000085期4星彩中獎號碼為「8340」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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