戶政事務所通知「當爸爸了！」 前妻婚外情意外曝光

男子離婚後卻接到戶政事務所通知「當爸爸了！」，意外發現前妻與小王婚外情，打官司求償精神慰撫金，法院判賠40萬元。（資料照）

2023/04/14 20:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕男子「阿君」（化名）離婚後半年，前妻產下1女；戶政事務所推定，受胎期間為阿君與前妻劉姓女子婚姻關係存在之際，因此通知他「當爸爸了！」。但阿君與劉女離婚前已無性行為許久，他追查出女嬰生父是徐姓男子，怒告劉女與徐男求償精神慰撫金96萬元，經法官審理認以40萬元為適當。可上訴。

阿君與劉女於2021年7月中旬調解離婚，不料，他於2022年3月間接獲戶政事務所通知，劉女於當年1月中旬產下1名女嬰，推定受胎期間應為2021年3月19日至7月18日間，為阿君與劉女婚姻關係存在期間，恭喜他「當爸爸了！」

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但阿君回想，劉女受胎期間，他與劉女雖尚未離婚，但2人間早已無任何性行為，認為女嬰非他所生，經追查，才得知女嬰生父為徐男。

阿君主張，劉女於與他離婚前，即與徐男發生逾越已婚男女分際之不正當性行為，已嚴重侵害他的配偶權，讓他精神痛苦至鉅，訴請劉女、徐男應連帶賠償他精神慰撫金96萬元。劉女、徐男對於阿君主張的事實均不爭執，惟2人稱無力負擔損害賠償金額。

法官認為，劉女、徐男2人的不當性行為，顯足以破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，且侵害阿君之配偶權，情節重大，並造成阿君受有精神上痛苦；阿君請求劉女、徐男應賠償其損害，應屬有據。

法官經參酌兩造身分、地位、經濟能力，阿君配偶權遭侵害情節，及精神上受有痛苦等一切情狀，認劉女、徐男應連帶賠償精神慰撫金以40萬元為適當。

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