為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    戶政事務所通知「當爸爸了！」 前妻婚外情意外曝光

    男子離婚後卻接到戶政事務所通知「當爸爸了！」，意外發現前妻與小王婚外情，打官司求償精神慰撫金，法院判賠40萬元。（資料照）

    男子離婚後卻接到戶政事務所通知「當爸爸了！」，意外發現前妻與小王婚外情，打官司求償精神慰撫金，法院判賠40萬元。（資料照）

    2023/04/14 20:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕男子「阿君」（化名）離婚後半年，前妻產下1女；戶政事務所推定，受胎期間為阿君與前妻劉姓女子婚姻關係存在之際，因此通知他「當爸爸了！」。但阿君與劉女離婚前已無性行為許久，他追查出女嬰生父是徐姓男子，怒告劉女與徐男求償精神慰撫金96萬元，經法官審理認以40萬元為適當。可上訴。

    阿君與劉女於2021年7月中旬調解離婚，不料，他於2022年3月間接獲戶政事務所通知，劉女於當年1月中旬產下1名女嬰，推定受胎期間應為2021年3月19日至7月18日間，為阿君與劉女婚姻關係存在期間，恭喜他「當爸爸了！」

    但阿君回想，劉女受胎期間，他與劉女雖尚未離婚，但2人間早已無任何性行為，認為女嬰非他所生，經追查，才得知女嬰生父為徐男。

    阿君主張，劉女於與他離婚前，即與徐男發生逾越已婚男女分際之不正當性行為，已嚴重侵害他的配偶權，讓他精神痛苦至鉅，訴請劉女、徐男應連帶賠償他精神慰撫金96萬元。劉女、徐男對於阿君主張的事實均不爭執，惟2人稱無力負擔損害賠償金額。

    法官認為，劉女、徐男2人的不當性行為，顯足以破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，且侵害阿君之配偶權，情節重大，並造成阿君受有精神上痛苦；阿君請求劉女、徐男應賠償其損害，應屬有據。

    法官經參酌兩造身分、地位、經濟能力，阿君配偶權遭侵害情節，及精神上受有痛苦等一切情狀，認劉女、徐男應連帶賠償精神慰撫金以40萬元為適當。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    已婚房仲女老闆色誘男下屬遭拒 反口咬性騷求償500萬
    2023/04/14 14:25

    已婚房仲女老闆色誘男下屬遭拒 反口咬性騷求償500萬
    女經理擁吻已婚男老闆 被元配提告反控「仙人跳」
    2023/04/10 12:44

    女經理擁吻已婚男老闆 被元配提告反控「仙人跳」

    禾聯變頻空調 健康抑菌省電超有感
    護理師偷吃整型名醫甜喊「高潮好幾次」 原配氣炸提告結果出爐
    2023/04/08 14:05

    護理師偷吃整型名醫甜喊「高潮好幾次」 原配氣炸提告結果出爐
    宮廟版大老婆的反擊！小三戴她戒指傳訊「濕答答」下場曝
    2023/04/01 00:13

    宮廟版大老婆的反擊！小三戴她戒指傳訊「濕答答」下場曝

    江宏恩 「肥龍變小龍」 胖瘦自如網驚呆！
    警察老公6000元包養女人 不給錢挨告 老婆看臉書才知道....
    2023/03/25 09:57

    警察老公6000元包養女人 不給錢挨告 老婆看臉書才知道....
    百大名醫偷吃女教授 「法院認證小三」上訴反要賠更多
    2023/03/01 19:53

    百大名醫偷吃女教授 「法院認證小三」上訴反要賠更多
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播