小王猛傳人妻不雅照害人夫痛苦失眠 法官罕見判賠70萬元

林男把宋女不雅照傳給其夫潘男，還主張潘男的「配偶權」不是法律上的權利。（情境照，本報合成）

2023/04/14 14:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕潘姓男子與宋姓女子結褵多年，宋女卻與已婚林姓男子有染，潘男得知後，卻被小王疲勞轟炸，林男不斷打電話傳簡訊騷擾，甚至把宋女的不雅照片，傳給丈夫潘男看，潘男為此衍生失眠、焦慮等精神症狀，怒告林男索賠70萬元，林男辯稱「配偶權」不是憲法或法律的權利，法官斥之「大言不慚」，罕見判決林男應全數賠償70萬元，可上訴。

潘男起訴主張，其妻宋女於2019年於中市某一健身房認識已婚的林男，雙方發展出不倫戀，2020年12月，林男之妻打電話給潘男，潘男才知道此事，不料，林男竟不斷以電話及簡訊騷擾潘男，甚至傳送宋女不雅照片給潘男，潘男為此每日難以入眠，對婚姻產生不安、懷疑及痛苦，導致不安、心悸、胸悶、沮喪、食慾減退、失眠、緊繃等症狀，經醫師診斷為「環境適應障礙伴有混合性情緒特徵」，請求林男賠償70萬元。

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林男答辯說，配偶之間是相互獨立的個體，不能因婚姻而支配配偶的意志或決定自由，「配偶權」不是憲法或法律的權利，不受民法的保護，大法官甚至把通姦、相姦除罪化，聲明駁回潘男之訴。

台中地方法院認為，林男的答辯曲解法律，配偶雙方忠誠義務，是婚姻關係中重要環節，通姦或相姦除罪化，與是否應負民事侵權損害賠償的責任，這是二回事，不容有心人士恣意曲解。

通常侵害配偶權，判賠金額約10萬至40萬之間，亦有5萬、3萬等判決小額款項的個案，法官強調，潘男與林男雙方的學歷、收入與社經地位，均遠優於一般人，考量林男「大言不慚」的態度等一切情狀，70萬元的求償顯然並未過高，據此判決70萬元，可上訴。

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