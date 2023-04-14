學甲88槍擊案南檢起訴王文宗等8煞 鏡子反射突破共犯結構

台南學甲88槍槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍（圖中、白外套遮住手銬）在中國落網，押解返台。（資料照）

2023/04/14 11:15

〔記者王捷／台南報導〕南檢偵辦學甲88槍槍擊案今天起訴8人，包括被認為是「藏鏡人」的王文宗，主謀「紅龜」洪政軍、共謀楊展華、槍手孔祥志、藏車的郭建彰以及共犯李奇漢、謝俊誠，還有提供MP5作案手槍的蔡金郎，檢方利用8張照片突破案情，認定王文宗是共犯。

這個案子中原本認為是洪政軍與楊展華共同策劃，兩人的分工是洪政軍找槍手、楊展華找槍，所以洪政軍找了孔祥志來開槍，而楊展華去找角頭蔡金郎提供槍枝，在孔祥志開完槍後，共犯李奇漢找人燒掉衣服，等孔祥志脫逃以後，再由楊展華出面，給李奇漢50萬、孔家100萬。

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跟起訴書一起曝光的內容，是檢方何以認定王文宗是共犯。檢警發現，洪政軍的手機裡有多次雙手拿著台胞證的照片，而且都還會變裝，原來這跟微信支付、支付寶相關，只要刷超過人民幣5千，或是10天都沒有用電子支付，系統就會要求使用者上傳雙手持證的照片，來核實身分，王文宗把這些照片給洪政軍，就是為了讓洪政軍能以他的身分在中國消費。

這些照片一共有8張，甚至在其中一張照片裡還可以發現，鏡子的反射可看到洪政軍正在幫王文宗拍照，這才找到王文宗協助藏匿犯人的證據，8人遭槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿犯人等罪嫌起訴，至於王文宗是否參與幕後策畫，南檢已經分案調查。

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