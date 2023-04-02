學甲88槍案 王文宗70萬就交保

台南學甲八十八槍槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌被收押，台南地方法院昨更裁七十萬交保。（資料照）

2023/04/02 05:30

南院︰無證據與槍擊有關 南檢︰將提抗告

〔記者王捷／台南報導〕檢警偵辦台南學甲八十八槍槍擊案，上月廿四日拘提涉嫌藏匿及資助「紅龜」洪政軍的學甲慈濟宮董事長王文宗，檢方懷疑他是槍擊案幕後指使者，聲押獲准，王文宗向高等法院台南分院提出抗告，獲發回更裁，台南地院昨認定王藏匿人犯，但無證據顯示他參與槍擊案，裁定七十萬元交保、限制住居及出境出海八個月。南檢表示，收到裁定書後會提抗告。

限制住居及出境出海8個月

檢方根據掌握到的事證查出，王文宗兩度前往中國，協助安排洪政軍住宿酒店，提供手機和門號，方便王聯絡使用；檢警專案小組懷疑王還協助洪政軍及槍擊案的槍手孔祥志偷渡出境，並根據王文宗與「八八槍案」關係人郭再欽、謝財旺交惡等情，不排除王文宗也是槍擊案的幕後主使者。

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檢警偵辦「八八槍案」期間，王文宗兩度被警方傳訊，且王原本打算上月廿四日搭機出境，檢警擔心他出境後滯留海外，將他拘捕到案，訊後以王有逃亡之虞等由，向南院聲押獲准。

王文宗遭收押後，隔天提出抗告，台南高分院上月卅一日裁定撤銷原裁定，發回更裁，南院前天深夜開羈押庭，昨凌晨裁定王文宗交保。

法官認定藏匿人犯嫌疑重大

南院指出，檢方認為王文宗與槍擊案有共犯關係，但以目前證據，難以證明王與槍擊案有關，因此無法認定王有恐嚇罪及持有槍彈等犯行。

南院依卷內證物，以及王文宗與證人的說法，認定王文宗藏匿人犯嫌疑重大，且他長期往返於兩岸，有逃亡可能性，但藏匿人犯不算重罪，加上律師提出具保，遂准王文宗七十萬元交保、限制住居及出境出海。

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