為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    學甲88槍案 王文宗70萬就交保

    台南學甲八十八槍槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌被收押，台南地方法院昨更裁七十萬交保。（資料照）

    台南學甲八十八槍槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌被收押，台南地方法院昨更裁七十萬交保。（資料照）

    2023/04/02 05:30

    南院︰無證據與槍擊有關 南檢︰將提抗告

    〔記者王捷／台南報導〕檢警偵辦台南學甲八十八槍槍擊案，上月廿四日拘提涉嫌藏匿及資助「紅龜」洪政軍的學甲慈濟宮董事長王文宗，檢方懷疑他是槍擊案幕後指使者，聲押獲准，王文宗向高等法院台南分院提出抗告，獲發回更裁，台南地院昨認定王藏匿人犯，但無證據顯示他參與槍擊案，裁定七十萬元交保、限制住居及出境出海八個月。南檢表示，收到裁定書後會提抗告。

    限制住居及出境出海8個月

    檢方根據掌握到的事證查出，王文宗兩度前往中國，協助安排洪政軍住宿酒店，提供手機和門號，方便王聯絡使用；檢警專案小組懷疑王還協助洪政軍及槍擊案的槍手孔祥志偷渡出境，並根據王文宗與「八八槍案」關係人郭再欽、謝財旺交惡等情，不排除王文宗也是槍擊案的幕後主使者。

    檢警偵辦「八八槍案」期間，王文宗兩度被警方傳訊，且王原本打算上月廿四日搭機出境，檢警擔心他出境後滯留海外，將他拘捕到案，訊後以王有逃亡之虞等由，向南院聲押獲准。

    王文宗遭收押後，隔天提出抗告，台南高分院上月卅一日裁定撤銷原裁定，發回更裁，南院前天深夜開羈押庭，昨凌晨裁定王文宗交保。

    法官認定藏匿人犯嫌疑重大

    南院指出，檢方認為王文宗與槍擊案有共犯關係，但以目前證據，難以證明王與槍擊案有關，因此無法認定王有恐嚇罪及持有槍彈等犯行。

    南院依卷內證物，以及王文宗與證人的說法，認定王文宗藏匿人犯嫌疑重大，且他長期往返於兩岸，有逃亡可能性，但藏匿人犯不算重罪，加上律師提出具保，遂准王文宗七十萬元交保、限制住居及出境出海。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播