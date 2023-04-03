二審駁回檢方抗告 學甲88槍案王文宗70萬交保確定

台南檢警偵辦學甲區88槍擊案，往上追出學甲慈濟宮董事長王文宗（見圖）涉到中國窩藏資助偷渡到中國的主嫌洪政軍。（資料照）

2023/04/03 19:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢警偵辦學甲區88槍擊案，往上追出學甲慈濟宮董事長王文宗涉到中國窩藏資助偷渡到中國的主嫌洪政軍，檢方認定王是幕後指使者、有串滅證與逃亡之虞，3月25日向法院聲押禁見獲准。王不服提抗告，台南高分院發回一審，台南地院於4月1日裁定王70萬交保、限制住居及出境出海；檢方也不服提抗告，台南高分院於3日晚間駁回檢方抗告、維持地院交保裁定。

據指出，檢方認定王文宗是此件槍擊案主使者，在押主嫌綽號「紅龜」的洪政軍、槍手孔祥志均與王文宗關係緊密，遭到開槍恫嚇的民進黨前中執委郭再欽、學甲前市議員謝財旺已出庭作證指王文宗近年因選舉恩怨與其交惡，認定王文宗嫌疑重大。

請繼續往下閱讀...

檢警掌握到去年孔祥志在犯案之前曾以通訊軟體向友人吹噓即將「幹件大事」，相關對話間曾出現「王文宗」3個字，專案小組過濾分析，鎖定王文宗是幕後藏鏡人。

檢警從中國遣返洪政軍後，在洪的手機內發現洪政軍與王文宗曾在中國泉州酒店內有「同框」合影照片，使得王文宗不得不承認曾有兩度赴中國資助洪政軍事實。檢方認為王文宗是有計劃性在洪政軍、孔祥志兩人犯案後前往中國接應，而非單純藏匿人犯，研判全案還有幕後影武者未曝光，對王文宗有羈押理由與必要。

台南高分院裁定指出，王文宗與槍擊案同案被告洪政軍、楊展華與謝俊誠熟識，洪、楊都稱王是董仔、老闆，雙方有一定交情，可以說王文宗為何願意窩藏人犯，固然王在中國提供中國門號手機給洪使用，洪政軍除了與妻子連絡，也只跟王連絡，但沒有積極證據證明王有參與這件開槍恐嚇案。

而槍手孔祥志與友人間的LINE對話紀錄，可知孔是將謝財旺、台南市議員、王文宗列為同類對象，孔向友人提到王文宗時，似是指槍擊犯案的對象，難以此認定王有參與此件開槍恐嚇案。一審認定王文宗在槍砲案並非犯嫌重大，但涉犯藏匿犯人罪，考量王的身分地位、資力、犯罪情節，裁准王70萬元交保並限制住居、出海出境8個月，是適法的裁定，所以二審駁回南檢抗告，本案不得再抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法