民眾黨員面試自爆任獨董酬金回捐黨庫 台大教授挨告洩個資不起訴

端木正控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源洩漏個資，台北地檢署認為，無法證明2人洩漏及利用端的個資，且相關內容涉及人民福祉，有公眾討論空間，今將2人不起訴。（資料照）

2023/04/14 11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員簡舒培去年驚爆，台北市政府推薦到富邦證券的獨立董事端木正，曾列民眾黨不分區立委名單，前年端木正在台大EMBA面試時，自爆跟富邦拿酬金並回捐給民眾黨；端木正因此控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源洩漏他的個資。台北地檢署認為，無法證明2人洩漏及利用端的個資，且相關內容涉及人民福祉，有公眾討論空間，今將2人不起訴。

不起訴書指出，端木正於台大EMBA面試時，表示須將董事報酬回捐給民眾黨，此已非單純的個人財務規劃，進一步言之，民眾黨是否符合「台北市政府投資富邦金融控股股份有限公司推薦獨立董事遴選作業要點」所規定「教育、文化、公益、慈善機構或團體」的認定標準，因涉及人民福祉，自容有公眾討論空間，為增加公共利益，已超越個人資料保護範疇，可為特定目的外之利用。

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檢方認為，端木正在台大EMBA面試的內容，被提供給議員用以質詢，難認定有為自己或第三人不法之利益，或損害他人利益的意圖；此外，也沒有證據能證明相關內容是胡星陽、李賢源所外洩，認定2人的罪證不足，予以不起訴。

簡舒培去年質詢時提及，時任台北市長柯文哲，在2015年針對獨董訂定每月15萬報酬、3萬車馬費，針對其他公司盈餘與酬金，都必須捐給北市府或教育文化公益、慈善團體等，但富邦證券的獨董、民眾黨員端木正，前年參加台大EMBA考試時，面試過程中被考試委員問到，這麼年輕當獨董，薪水不是很多？當時端木正竟回，薪水全部都要捐回給民眾黨；簡舒培為此痛批，端木正說跟富邦拿酬金捐給民眾黨，等於是富邦金的金庫通民眾黨的黨庫，台北市民沒辦法接受，要求北市檢視派任獨董的規定。

時任台北市長的柯文哲，去年6月10日出席市政總質詢，面對民進黨議員簡舒培質詢指控，台灣民眾黨「寄生」富邦金控，柯文哲一度動怒回嗆。（資料照）

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