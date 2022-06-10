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    民眾黨寄生富邦金？簡舒培爆柯市府推薦黨員任獨董 酬金回捐黨庫

    台北市長柯文哲10日出席市政總質詢，面對民進黨議員簡舒培質詢指控，台灣民眾黨「寄生」富邦金控，柯文哲動怒回嗆。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲10日出席市政總質詢，面對民進黨議員簡舒培質詢指控，台灣民眾黨「寄生」富邦金控，柯文哲動怒回嗆。（記者廖振輝攝）

    2022/06/10 16:25

    〔記者楊心慧／台北報導〕由台北市政府推薦到富邦證券的獨立董事端木正，曾列入台北市長柯文哲所創立的民眾黨不分區立委名單中，台北市議員簡舒培爆料，端木正去年在台大EMBA考試時，自爆跟富邦拿酬金回捐給民眾黨，簡痛批富邦金的金庫通民眾黨的黨庫，要求北市府檢視派任獨董的規定，並在一週內把獨董有無符合任命規則公開。

    簡舒培指出，柯文哲在2015年針對獨董訂定每月15萬報酬、3萬車馬費，針對其他公司盈餘與酬金都必須捐給北市府或教育文化公益、慈善團體等，但富邦證券的獨董、民眾黨員端木正去年參加台大EMBA考試時，面試過程中被考試委員問到，這麼年輕當獨董，薪水不是很多？當時端木正竟回，薪水全部都要捐回給民眾黨，有沒有這件事？

    柯文哲回應，不曉得，但這個應該會有報表；台北市財政局長陳家蓁回應，台北市政府列出來的都有依規定捐贈，沒有捐給民眾黨，規定不能捐給利益相關，都有去檢核沒捐贈給政黨。

    簡舒培痛批，端木正說跟富邦拿酬金捐給民眾黨，等於是富邦金的金庫通民眾黨的黨庫，台北市民沒辦法接受，要求北市檢視派任獨董的規定，並在一週內公開獨董有無符合任命規則公開。

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