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    首頁　>　政治

    遭疑寄生富邦金柯文哲點2人回嗆 鄭運鵬揭2014往事直批「冷血」

    圖為台北市議會9日進行市長市政總質詢，市長柯文哲出席並備質詢情況。（資料照，記者方賓照攝）

    圖為台北市議會9日進行市長市政總質詢，市長柯文哲出席並備質詢情況。（資料照，記者方賓照攝）

    2022/06/11 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員簡舒培爆料，指柯市府推薦到富邦證券的獨立董事端木正，曾列民眾黨不分區立委名單，還曾自爆酬金回捐黨庫，台北市長柯文哲對此點名政務委員張景森、監察委員陳景峻反嗆。對此，立委鄭運鵬揭露過往2人幫助柯文哲往事，直轟「全台灣應該只有柯文哲講得出這麼沒有人情義理的冷血語言」。

    鄭運鵬表示，柯文哲在議會詢答上，針對簡舒培質詢回應時，「鬼扯幾位民進黨內曾經全力協助過他，甚至還遭到民進黨內反彈誤會的前輩」，點名張景森、陳景峻，「其實這幾位前輩都是當時柯文哲的市政老師和雙邊橋樑」，柯文哲這番回應讓他直批「是完全只有政治考量的政治爛仗語言」。

    鄭運鵬與2人相識多年，認為自己應該要出來講點公道話。鄭運鵬表示，張景森是柯文哲在2014年選前協助他了解市政的重要幕僚，在2014年選後，柯文哲曾派任他擔任北富銀獨董，後來入閣至今。陳景峻則是台灣少數從里長、市民代表、三重市長、一路當選到立委的實力派民代，鄭運鵬指，「在柯文哲第一任市長後段開始我行我素之後」，陳景峻被延聘至台北市擔任副市長，也協助柯和民進黨間的溝通協調，離開北市府後任監察委員。

    他強調，這2人從來沒有公開批評過柯文哲什麼，「至少算是好聚好散」，柯文哲因為「網軍寄生市府」被質詢到啞口無言，說「沒有政治幕僚」，實際根本是留不住人，而且會「背刺政治幕僚」，張、陳2人「只是這一波的受害者」，「全台灣應該只有柯文哲講得出這麼沒有人情義理的冷血語言」。

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