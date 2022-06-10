簡舒培爆推薦至富邦金任獨董4席是民眾黨黨員 柯文哲暴怒反嗆

台北市長柯文哲10日出席市政總質詢，面對民進黨議員簡舒培質詢指控，台灣民眾黨「寄生」富邦金控，柯文哲動怒回嗆。（記者廖振輝攝）

2022/06/10 16:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府是富邦金控的大股東，可推薦人選任董事，但台北市議員簡舒培爆料，前市長郝龍斌任內推派富邦獨董共5席，台北市長柯文哲2016年增至9席，其中竟有4人具有台灣民眾黨黨籍，且無金控相關專業，質疑柯文哲從寄生國會、北市府，如今竟還寄生富邦；柯文哲則反嗆，沒有民眾黨的時候，都民進黨在當啦，柯還酸國營事業裡面新潮流更多。

簡舒培調閱資料發現，前市長馬英九任內獨董席次僅台北富邦銀行1席；前市長郝龍斌則是富邦金控2席、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險各一席、共5席；柯文哲則是富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險各2席、富邦證券1席、共9席。

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簡舒培指出，依照中央法規，獨董必須要有相關專業科系講師以上，不然就要有法官、檢察官、律師、會計師國家資格，再不然就要有專業證據；富邦金控獨董人選為張榮豐和賴祥蔚、台北富邦銀行為胡鶴浚和鄧家基、富邦人壽為周鐘麒和何弘能、富邦產險為孫智麗和胡均立、富邦證券為端木正，這9人有多少人有台灣民眾黨的黨證？

柯文哲則答，應該是周鐘麒和端木正。簡舒培痛批柯文哲說謊，指賴祥蔚是民眾黨前中評委、周鐘麒是民眾黨中央黨員、孫智麗是2020年民眾黨第11名不分區立委、端木正是2020年民眾黨第22名不分區立委。

柯文哲則稱：「孫智麗我忘了」，但他話鋒一轉反問簡舒培，民進黨自己在國營有多少人？不想回答這種事情。

簡舒培質疑，若這些人資格符合就算了，但這4名黨員都沒有金控相關專業，富邦近幾年都被金管會開罰，2018年開罰1260萬、2021年開罰2300萬，今年金管會說至今開罰3000萬，獨董具備監督公司的身分，就會導致問題，北市府派的獨董都是民眾黨員。

柯文哲臉色鐵青怒嗆：「國營事業內你們民進黨新潮流的更多，這種事我不想和妳辯論」，更質疑簡舒培為何不列出民進黨在富邦內的獨董人選，應從2015年開始列出。

簡舒培批評，富邦獨董是柯市府所推薦，別再胡扯，所有派選機制都是柯文哲的遮羞布，柯友友不但寄生國會、北市府，連富邦金控都寄生，新增4席獨董全都是民眾黨黨員，在民眾黨還沒成立時，都可以找相關專業人士，但成立民眾黨後就都是黨員。

柯文哲大罵：「沒有民眾黨的時候都是民進黨在當的啦，妳從張景森、陳景峻，一個一個列出來，妳告訴我多少人是民進黨的，今天議會在這裡，請把柯文哲任內所有富邦獨董列出來，裡面有多少人是民進黨的！」

簡舒培表示，自己做的事自己承擔，不要推卸責任、轉移焦點；柯文哲怒嗆，董事會、金管會通過就好了，「妳也只是新潮流的打手而已」。簡舒培接著說，柯文哲自詡公開透明，卻不公開遴選會議。

柯文哲表示，可以全部公開，把民進黨的那些人也全部公開；簡舒培表示，說到做到就全部公開。

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