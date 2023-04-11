手機備忘錄神祕數字：「1出2X」 人妻揭董事老公偷吃判賠80萬

陳女從林姓丈夫手機中，發現他與邱姓女子親密出遊照，並在備忘錄中發現神祕數字「1出2X」，正是2人交歡「洩洪」及「啪啪啪」次數，氣炸提訴求償。（情境照）

2023/04/11 09:14

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子從擔任一家台灣本土企業董事的林姓丈夫手機中，發現他與邱姓女子親密出遊照，並在備忘錄中發現神祕數字「1出2X」，正是2人交歡「洩洪」及「啪啪啪」次數，邱女甚至還要林男：「你什麼時候要離婚啦，趕快娶我啦」，氣炸提訴求償，新北地院審理後判決林男與邱女賠償80萬元，可上訴。

陳女與林男結婚多年育有3名子女，但前年12月間，她在林男睡著後，見到丈夫手機傳來「寶貝、愛你、想你」等訊息，驚覺遭背叛。

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陳女仔細查看林男手機，在相簿中發現2人親密出遊照，備忘錄中則記載邱女月經日期，以及「1出、2X」神祕數字，正是2人交歡「洩洪」及「啪啪啪」次數；不僅如此，邱女竟還慫恿林男：：「你什麼時候要離婚啦，趕快娶我啦」、「好棒啊！那你趕快離婚，帶著你的小孩」、「什麼時候要娶我，先帶人去買鑽石」等。

陳女繼續指出，林男至少已贈與30萬元及名貴包包給邱女，2人除了曾日月潭等地出遊過夜，還於去年元旦一同跨年、出遊過夜，因此求償200萬元；對此，林男則主張配偶權不存在，他與邱女均認為陳女的求償金額過高。

法官則依據陳女所提出的照片、LINE對話紀錄等證據判定，2人有一同出遊或頭靠頭的親密合照，且LINE對話紀錄亦有2人親密對話內容，有逾越男女通常社交禮節之情，侵害陳女配偶權，判賠80萬元，可上訴。

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